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BTM Direktörü İbrahim Elbaşı: Hangi aşamada olduğunuza bakmazsızın programlara başvurabilirsiniz.

Teknoloji Dünyası'nda bu haftaki konuğumuz: Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Direktörü İbrahim Elbaşı
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