Hasan Süel: Hedefimiz yılda 318 ton karbon salınımın önüne geçmek

Didem Eryar Ünlü, Sürdürülebilir Dünya’da bu hafta Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel’i konuk etti. Vodafone’un sürdürülebilirlik faaliyetlerini anlatan Süel, Türkiye’deki yenilenebilir enerji yatırımlarını ve karbon salınımındaki taahhütlerini aktardı. Süel’in değerlendirmelerinde şu başlıklar öne çıktı:

➤Amacımız daha iyi bir gelecek için insanları birbirine bağlamak. Sözler verdik tüm dünyada; 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunacağız ve çevresel etkimizi yarıya indireceğiz.

➤Vodafone Grubu geçen yıl toplam küresel karbon emisyonlarını 2040 yılına kadar net "0"a düşüreceğini taahhüt etti. 10 yıl öne çektik. Bu hedef Türkiye dahil bütün Vodafone ülkelerini kapsıyor.

➤Vodafone Türkiye olarak bu yıl sonuna kadar elektriğimizin tamamını yenilenebilir kaynaklardan temin etmeyi, ayrıca 2025'e kadar sera gazı emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmayı, şebeke atıklarının yüzde 100'ünü yeniden kullanmayı taahhüt ediyoruz.

➤Geçtiğimiz mali yıl enerji tüketimimizde yaklaşık yüzde 5 azalma sağladık. Son üç yılda sağladığımız tasarruf 24 GW/sa oldu ve toplam 12.447 ton karbon salınımın önüne geçtik.

➤Adana'nın yıllık güneşlilik oranı diğer illerimize göre daha yüksek. Burada kurduğumuz santralle Adana Bulut Teknoloji Merkezimizin yüzde 20'sini buradan karşılamayı hedefliyoruz.

➤2020 sonunda Esenyurt'taki teknoloji merkezimize Adana'dakinin 2 katı büyüklükte bir sistem kurduk. Çatı tipi güneş enerjisi sistemi için toplam 3.2 milyon TL yatırım yaptık.

➤Santralin en önemli özelliği Türkiye'de ve Vodafone Grubu içerisinde bir teknoloji merkezinde kurulan en büyük kapasiteli güneş enerjisi uygulaması olması. Yani Vodafone içinde şampiyonuz.

➤Hedefimiz yılda 318 ton karbon salınımın önüne geçmek.

➤Teknoloji merkezlerimizin bir başka özelliği altyapılarının yapay zekayla yönetilmesi. Son 4 yıldır yapay zeka verimliliğimizi ve esnekliğimizi artırıyor.

➤2020 itibarıyla 50 rüzgar türbini ve tamamen yenilenebilir enerji kullanan 10 adet baz istasyonumuz bulunuyor.

➤81 ilde 23 bini aşkın 4,5G iletişim noktamız var. Türkiye'de en geniş 4,5G kapsamasına sahip telekomünikasyon şirketiyiz. Toplam 250'nin üzerinde yerli baz istasyonuyla ticari şebekesinde en fazla aktif yerli baz istasyonuna sahip şirket olduk.

➤2025'e kadar gelişmekte olan ülkelerde 50 milyon kadını daha teknolojiyle buluşturmayı hedefliyoruz.