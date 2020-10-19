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İhsan Elgin: Startup yatırımlarında pozitif gelişmeler oluyor

Startups Watch Kurucu Ortağı İhsan Elgin, Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu oldu.
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