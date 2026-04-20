İnsanlarla robotlar aynı parkurda yarıştı

Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen yarı maratonda insansı robotlar ilk kez insanlarla aynı parkurda yarıştı. "Lightning" adlı robot 50 dakika 26 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Robotların yaklaşık yüzde 40'ı otonom koşarken, diğerleri uzaktan kontrol edildi. Organizasyonda robotların denge, hareket ve yön bulma kabiliyetleri öne çıktı. Öte yandan insanlarda yarı maraton dünya rekoru Jacob Kiplimo'ya ait bulunuyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
Japonya'da 7,4'lük deprem kameralara yansıdı
Ankara'da boya fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
ABD, İran bandıralı geminin vurulma anlarını paylaştı
Terminalde tartışma kavgaya dönüştü
Tebligat dağıtırken kötü kokuyu alan zabıta skandalı ortaya çıkardı
Geçen yıl don vurmuştu: Üzüm üreticisi bu yıl umutlu
Zile Kalesi’nde korkutan çökme: Şiddetli yağışlar tarihi surları vurdu
İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 70’i aştı
Okulda katliam yapan öğrenciyi arkadaşları anlattı: İçine kapanık ve takıntılıydı
Okulda katliam yapan öğrenciyi arkadaşları anlattı
İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş
İsa Aras Mersinli, arkadaşlarını 'sizi öldüreceğim' diye tehdit etmiş
Kahramanmaraş'ta can kaybı yükseldi! 4 bakan bölgede
Kahramanmaraş'ta can kaybı yükseldi! 4 bakan bölgede
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri