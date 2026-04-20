İnsanlarla robotlar aynı parkurda yarıştı
Çin’in başkenti Pekin’de düzenlenen yarı maratonda insansı robotlar ilk kez insanlarla aynı parkurda yarıştı. "Lightning" adlı robot 50 dakika 26 saniyelik derecesiyle yarışı birinci tamamladı. Robotların yaklaşık yüzde 40'ı otonom koşarken, diğerleri uzaktan kontrol edildi. Organizasyonda robotların denge, hareket ve yön bulma kabiliyetleri öne çıktı. Öte yandan insanlarda yarı maraton dünya rekoru Jacob Kiplimo'ya ait bulunuyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA