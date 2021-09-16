iPhone 13 bu fiyata alınır mı?

Hem iPhone hem iPad Mini'de A15 Bionic çip set kullanlıyor. Cihazda IP68 suya dayanıklılık bulunuyor. Arka kamera bölümü yeniden düzenlendi. Ayrıca pembe, mavi, gece, yıldız ve kırmızı olarak beş yeni renk geliyor.

Ahmet Can şunları söyledi; iPhone 13 ailesinin beklentileri karşıladığı söylenemez. Apple'ın iPhone 12'ye ufak geliştirmeler yapıp iPhone 13'e dönüştürdüğü yönünde eleştiriler var. 120 Hz'in sadece pro modellerde olması, 3x optik zoomun rakiplerinin çok altında kalması eleştirilerin neredeyse temelini oluşturuyor.

Apple kullanıcıları çentiğin kalkmasını bekliyordu fakat çentik sadece küçültüldü. Tasarım konusunda 12 ile hemen hemen aynı, bataryası iyileştirildi.