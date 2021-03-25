İŞKUR çalışan insanlara destek versin!

C-Level Sohbetler’de Volkan Akı’nın bu haftaki konuğu Tempo CEO'su Cemal Akar oldu. Akar, teknolojik gelişmeler sayesinde ticaretin demokratikleştiğini, bunun Türkiye için bir fırsat olduğunu söyledi. Tempo olarak ticaretin demokratikleşmesinin yanında, servislerin otomasyonuna, insanların yeteneklerinin dönüştürülmesine ve çalışma hayatının özgürleşmesine katkıda bulunmak istediklerini kaydeden Akar, yeni kurdukları akademi hakkında da bilgi verdi.

Akademiyle, çağrı merkezinde çalışan personellerini yazılım tescisi, basit seviye kodlama, chat bot designing gibi yeni dünya mesleklerinde eğittiklerini, şimdiden 170 kişiye ulaştıklarını söyledi. Basit seviye teknoloji işlerinde Türkiye’nin Avrupa'nın hizmet merkezi olmaya doğru gittiğini belirten Akar, bu konuda devlet politikası olarak belirlenmesi gerektiğini düşündüğü önerisini paylaştı.