Kurumlar video konferansa devam edecek

Dünya Gazetesi ve AK Sigorta iş birliğiyle hazırlanan Teknoloji Dünyası’na bu hafta, Zoom Gelişen Pazarlar Müdürü Emrah Aydın konuk oldu.

Dünya Gazetesi ve AK Sigorta iş birliği ile hazırlanan ve Dünya Gazetesi’nin sosyal medya hesaplarından yayımlanan Teknoloji Dünyası’nın bu haftaki konuğu Pandemi nedeniyle hem iş hem de eğitim hayatının önemli bir parçası haline gelen Zoom’un Gelişen Pazarlar Müdürü Emrah Aydın oldu.

Zoom’un pandeminin başından beri yüzde 369 gibi bir büyüme gösterdiğini belirten Aydın, 90’dan fazla ülkede faliyet gösterdiklerini duyurdu.

Zoom’un birçok konuda kolaylık sağladığını ve güvenliğe fazlasıyla önem verdiklerini belirten Aydın, “Kurumların yüzde 80'den fazlası video konferans çözümlerini kullanmaya devam edeceklerini söylüyor” dedi.

Zoom Gelişen Pazarlar Müdürü Emrah Aydın’ın açıklamaları şöyle;

Boston Consulting Group'un son çalışmasına göre dünya çapındaki yöneticilerin yüzde 70'i esnek çalışma modellerine pandemi öncesine göre çok daha sıcak bakıyor. Kurumların yüzde 80'den fazlası video konferans çözümlerini kullanmaya devam edeceklerini söylüyor

“En iyi ve en güvenli kullanıcı deneyimi”

Zoom'un diğer rakiplerinden ayrışmasının sebebi kullanıcı deneyimi. 2011'de kurulurken en önemli amacı, en iyi ve en güvenli kullanıcı deneyimini sağlamaktı.

Gecikme her zaman olacaktır. Bunun olmaması mümkün değil. Çünkü mesafe var sonuçta arada. Ama bunu minimuma indiren, birkaç saliselik fark var. Bunun altında kalmak için çalışıyoruz.

“Dünyada 17-18 veri merkezimiz var”

Birçok uluslararası online seminerler Zoom üzerinden yapılıyor. 50 bin kişiye kadar seminerler yapılıyor. Dünyanın 17-18 yerinde veri merkezlerimiz var.

Son çeyrek raporumuza göre pandeminin başından beri yüzde 369 gibi bir büyüme var. Özellikle 10 kişiden fazla çalışanı olan müşterilerimizde yüzde 470 artış olmuş.

“Türkiye ilk 5’te”

Türkiye, pandemi yılının ilk yarısında Zoom kullanıcılarının en fazla arttığı 5 ülke arasında. Türk iş liderlerine ve eğitim kurumlarına teşekkür etmek lazım. Gösterdikleri cesaret ve kararlılıkla dünyanın birçok ülkesinden hızlı hareket ettiler.

“Zoom Phone geldi”

Zoom platformuna Zoom Phone da eklendi. Ofisinizde diğer iş araçlarından kopuk çalışan telefon hizmetlerinin yerine geçiyor. Ses iletişimini video ve chat ile bütünleştirmiş oluyoruz.

Zoom Phone aracılığıyla herhangi bir yerden telefonunuzu veya bilgisayarınızı ya da halihazırdaki masaüstünüzdeki telefon donanımını buna entegre ederek Zoom platformunun bir parçası olabiliyorsunuz.

“400’ün üzerinde yeni özellik”

Eğitim alanındaki geri bildirimlerle Zoom'a 400'ün üzerinde yeni özellik katıldı. Şu anda 90'ı aşkın ülkedeyiz. Biz Zoom olarak kendi Zoom toplantılarımızı 40-45 dakika arasında yapıyoruz.