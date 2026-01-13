Google Haberler

Kuzey ışıkları uzaydan görüntülendi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda görev yapan Japon astronot Kimiya Yui, Kuzey Kutbu’na yakın bölgelerde oluşan büyüleyici kuzey ışıklarını uzaydan görüntüledi. Yui’nin paylaştığı görüntüler kısa sürede ilgi görürken, astronot paylaşımında bu anları kaydedebilmiş olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Yui sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bunu kaydedebildiğim için mutluyum. Ama her şeyden çok, herkesin görüntüleri izlediğinde ne kadar mutlu olacağını düşünmek beni gülümsetti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
