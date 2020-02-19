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Milli radarda sona yaklaşıldı

Türkiye'nin ilk sivil havacılık amaçlı yaklaşım radar sistemi Milli Gözetim Radarı, Gaziantep Havalimanı'na kuruldu, test aşamasının ardından hizmete başlayacak.
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