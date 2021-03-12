Muhasebeyi dijitalleştirdi, 30 bin müşteriye ulaştı
Teknoloji Dünyası’nda Ahmet Can bu hafta Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan’ı konuk etti.
Teknoloji Dünyası’nda Ahmet Can bu hafta Paraşüt Pazarlama Direktörü Bora Şahan’ı konuk etti. Muhasebe süreçlerini özellikle mikro işletmeler için dijitalleştiren Paraşüt’ün devreye aldığı uygulamaları anlatan Bora Şahan, 8 yıl önce başlattıkları girişimlerinin bugün 30 bin müşteriye ulaştığını söyledi. Gelecek planları hakkında da bilgi veren Şahan’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:
➤Paraşüt, özellikle mikro KOBİ'ler için muhasebe işinden anlamayan birinin bile ön muhasebe işini kendi başına yapabilmesine imkan veren bir start-up.
➤Paraşüt olarak 8 sene ve 4 ofis sonra bugün 94 kişiyiz. Şu an 30 bin müşterimiz var.
➤Ön muhasebenin 4 temeli var: Fatura kesme ve takibi, gider takibi, nakit akışı takibi ve stok takibi. Bizim ayrıca ek fayda sağladığımız ürünlerimiz var: E-fatura, e-arşiv, e-ihracat ve e-SMM ürünleri.
➤E-fatura dediğiniz iş şirket içi süreçleri verimli ve kolay hale getiriyor. Maliyeti düşürüyor ve hızlanıyorsunuz. Gelir İdaresi'nin hesaplarına göre matbu fatura gönderme maliyeti fatura başına 5 lira. e-faturayla bu 17 kuruşa düşüyor.
➤E-fatura kullanan firmaların tahsilatlarını 3'te 1 oranında daha hızlı aldığını görüyoruz.
➤Yakın zamanda çoklu depo yönetimini de Paraşüt'e ekleyeceğiz.
➤Bu sene özellikle e-ticaret tarafına ve e-ihracat tarafına odaklandık. Sonra al-sat yapan firmalara yönelik özelliklerimizi geliştirdik.
➤2020 sonunda ilk satın almamızı gerçekleştirdik. Shop Side bir e-ticaret yönetim uygulaması. Firmaların pazaryerlerinde yaptıkları satışları Paraşüt'e bağlayarak buradaki işlemlerin muhasebeleşmesini sağlayan bir altyapı hizmeti sunuyor.
➤ e-fatura tarafında sadece Paraşüt müşterilerine özel sanal pos ve kargo anlamında yeni işbirliklerimizi duyuracağız. Sadece Paraşüt müşterilerine özel fiyatlardan müşterilerimizi faydalandıracağız.
➤Paraşüt Atlas diye bir yazılım geliştirdik. Dijital veri kağıt olarak değil Paraşüt üzerinden direkt kendi kullandıkları muhasebe yazılımına aktarılıyor. Bu aktarım süreci normalde yavaş bir süreç ama ortalama 4 saat süren işlem 10 dakikaya iniyor.