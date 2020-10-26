ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
20 °C

"Gelecekte yapay zeka sayesinde, satın alma satın almacının önüne kolaylaşmış iş olarak gelecek"

Promena Hizmetleri Direktörü Orçun Güven, Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı.
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş
Sitene Ekle