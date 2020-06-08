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Startup değerlemesi nasıl yapılır?

500 Startups İstanbul Kurucu Ortağı Enis Hulli, Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı.
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