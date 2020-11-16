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Teknoloji Dünyası: Sanal para

Smart Advice Kurucu & CEO'su Onur Yurtsever, Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu oldu.

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