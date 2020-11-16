Teknoloji Dünyası: Sanal para Smart Advice Kurucu & CEO'su Onur Yurtsever, Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu oldu. YAYINLAMA 16 Kasım 2020 17:05 GÜNCELLEME 16 Kasım 2020 17:14 Abone ol Diğer Videolar Assembly Talks: Sürdürülebilir Ofis Yaşam Turizmci Cem Kınay Patronlar Anlatıyor'da Çiğdem Penn ile Araştırı Yorum: Ülkemizde Eğitimin Kalitesi İyi Bir Dünya: Turizm sektörü Yeni Dönemde Ufuk Turu Global Konuşmalar: Dünyayı İnşa Edenler Sürdürülebilir DÜNYA: Sürdürülebilir Gıda Tarım Dünyası: Tarım destekleri