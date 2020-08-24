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Pandemide tüketici ihtiyaçları nasıl değişti?

Teknoloji Dünyası'nda bu hafta Ahmet Can'ın konuğu Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan.
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