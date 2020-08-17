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" İstanbul, teknoparklarda uluslararası alanda öne çıksın istiyoruz"

Teknoloji Dünyası'nda bu hafta Ahmet Can'ın konuğu Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu.
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