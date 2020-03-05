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Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde cep telefonunun görüntüleme özellikleri kullanılarak ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirildi.
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