Türk mühendislerden uçak sanayinde devrim

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'de (TEI) görevli kalite mühendislerinin geliştirdiği yerli yazılım, yeni nesil yolcu uçaklarında motorun ağırlığını azaltıp yakıt verimliliği sağlayan blisklerin daha önce mekanik yöntemlerle gerçekleştirilen ölçümlerinin optik olarak yapılmasına imkan sağlayarak zamandan da tasarruf sağlıyor.

TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, AA muhabirine, TEI'nin kendi motorlarını geliştirme konusunda son yıllarda ciddi bir atılım gerçekleştirdiğini, son 7 yılda irili ufaklı 10 kadar farklı milli motoru geliştirip, tasarlayıp ve üreterek çalıştırdıklarını söyledi.