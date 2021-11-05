Twitch'te neler oluyor? | Twitch skandalının arka planı

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Twitch skandalı nasıl ortaya çıkmıştı?

6 Ekim 2021 tarihinde Twitch'in hacklenmesi ile dünyadaki bütün yayıncıların son 3 yıl içerisindeki gelirleri ortaya çıkmıştı. Bir forumda yayıncıların tartışması sonrası birbirlerinin gelirlerini kontrol etmeleri üzerine bir yayıncının izlenme/gelir oranının olağandan daha yüksek olduğu anlaşıldı. Olayı hem sosyal medya hem de forum kullanıcıları duyunca pek çok kaynak Twitch'in sızdırılmış verileri üzerinden aynı anormallikte gelir elde eden yayıncılar tespit etti.

Söz konusu yayıncıların bir kısmı kendini aklarken suçunu itiraf eden ya da kara para aklayan oluşumlar tarafından kandırıldıklarını belirtti. Ayrıca bir grup yayıncı, 2 yıl öncesinden kendilerine gelen teklifleri de kamuoyu ile paylaştılar.