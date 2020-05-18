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Veri Merkezleri StartUp'lar için neler sunuyor?

NGN Veri Merkezi ve Bulut Çözümleri Direktörü Beyazıt Öztürk, Teknoloji Dünyası'nda Ahmet Can'ın sorularını yanıtladı. Türkiye'deki ve diğer ülkelredeki veri merkezlerinin genel durumu, kişisel verilerin depolanması ve gizliliği ile ilgili bilgiler veren Öztürk, veri merkezlerinden StartUp'ların nasıl faydalanabileceğine yönelik açıklamalarda bulundu.
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