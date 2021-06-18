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Veri Odaklı Dönüşüm

HPE Türkiye Kanal ve Satış GMY Alper Yıldız, Teknoloji Dünyası programına konuk oldu.

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Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu HPE Türkiye Kanal ve Satış GMY Alper Yıldız oldu.

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