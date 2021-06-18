Veri Odaklı Dönüşüm
HPE Türkiye Kanal ve Satış GMY Alper Yıldız, Teknoloji Dünyası programına konuk oldu.
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu HPE Türkiye Kanal ve Satış GMY Alper Yıldız oldu.
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