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Vestel Ventures Genel Müdürü DÜNYA'da

Teknoloji Dünyası'nda bu hafta Ahmet Can'ın konuğu Vestel Ventures Genel Müdürü Metin Salt'tı.
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