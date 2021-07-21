Vurucu İHA Kargu'dan ihracat başarısı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) öncülüğünde, milli ve yenilikçi ürünler geliştiren STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, deniz platformları alanından sonra taktik mini insansız hava aracı (İHA) sistemlerinde de ilk ihracat başarısına imza attı.

STM'den yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve ilk olarak IDEF 2017'de tanıtılan Kargu, 2018'de Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi.

Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yenilenen ve muharebe alanında kendini kanıtlayan Kargu, birçok ülkenin dikkatini çekti.

İhracat pazarları için farklı ülkelerde testlere ve denemelere katılan Kargu, performansıyla beğeni topladı. Kargu, bu süreçte farklı coğrafyalarda denendi ve başarıyla görev yapabileceğini ortaya koydu.

Yürütülen üst düzey görüşmelerin ardından Kargu'nun ihracatına yönelik ilk sözleşme imzalandı.

Söz konusu sözleşme kapsamında ihraç edilen Kargu'ların teslimatı 2021 yılı içinde tamamlanacak.

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