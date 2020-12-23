Will.i.am’dan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi için destek mesajı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Dünya Ekonomik Forumu’nun (World Economic Forum) iş birliği ile açılan Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi'ne bir destek mesajı da dünyanın en ünlü müzik topluluklarından biri olan Black Eyed Peas Grubu’nun kurucularından olan will.i.am'dan geldi.

Dünyanın en çok ilgi gören müzik prodüktörlerinden biri olan will.i.am, Türkiye’de de geniş bir kitle tarafından takip edilen bir sanatçı. Aynı zamanda dünyanın en çok bilinen sanatçıları arasında gösteriliyor. Will.i.am, sanatçı olmasının yanında hayırsever kişiliği ile de biliniyor. ABD'de geçim zorluğu çeken ailelerin evlerini kaybetmemesi için bağışlarda bulunan will.i.am, eğitimde fırsat eşitliği için burs veren bir vakıf da kurdu.



Ülkemizde ise teknolojinin topluma sağlayacağı katkıya destek olmak amacıyla gündeme geldi ünlü sanatçı. Will.i.am, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nın 4. Sanayi Devrimi Merkezi Ağı'na üye olması nedeniyle video mesaj gönderdi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Başkanı Özgür Burak Akkol ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na vizyonları nedeniyle teşekkürlerini ileten will.i.am'ın mesajı şöyle:

“Herkese merhabalar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve MESS ekiplerine, Türkiye’deki yeni merkezin kuruluşuna öncülük yaptıkları için teşekkür ederim. Türkiye harekete geçer ve geleceği planlarken, teknolojinin iş dünyası, hükümet ve halka eşit derecede fayda sağlaması gerektiğini unutmayın. Ve toplumlara… Çünkü teknoloji hayatları ve dünyanın durumunu iyileştirmek için, iyilik için kullanılmalı. Teknolojiyi, çocukları 5-6 yaşlarında teknoloji kavramları ile tanıştırmak gibi, vatandaşlarınıza ve tüm ülkeye fayda sağlayacak yerlerde uygulayın… Çünkü yarının işlerini yaratacak ve icat edecek olanlar bu çocuklar. Dolayısıyla, erken yaşta edinilecek beceri seti uzun vadede ülke için de faydalı. Daha müreffeh bir gelecek için çalışanları eğitin, yetiştirin, yol gösterin, niteliklerini artırın ve yeni beceriler kazandırın. Sorunları teknoloji ile çözmeye çalışırken, bunlardan en çok etkilenenleri de sürece dahil etmeye özen gösterin. Herkesin faydalanabilmesi için, şeffaflık ve adil erişimi desteklemek üzere teknolojinin gücünden yararlanın. Gerçek hayatta önyargının var olduğunu bilin. Gerçek hatta varsa, teknolojide de vardır. Bununla mücadelenin yolu, algoritmaları hazırlayanların önyargının kendilerini daha da fazla etkileyeceği toplumlarda nelerin olup bittiğini bilmeleri ve hassas olmaları için çeşitlilik içeren bir kadroya sahip olmaktır. Alışılmadık adaylara inanın. Muazzam bir disiplinler arası fikir alışverişi kültürü yarattığınız takdirde, farklı disiplinlerden bir grup insan muazzam atılımlar sağlayabilir. Gençlere kulak verin ve onları en iyi fikirlerini masaya getirmeye teşvik edin.”

Ünlü müzik sanatçısı, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası’nı tebrik ettikten sonra yakın zamanda Türkiye’yi ziyaret etmek için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.