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Yeni "Unicorn"lar yolda mı?

Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu 500 Istanbul Yöneticisi Enis Hulli oldu. Hulli, startup ekosistemini ve Türkiye'den çıkan ''Unicorn''ları değerlendi.

DÜNYA Haber Merkezi
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Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu 500 Istanbul Yöneticisi Enis Hulli oldu. Hulli, startup ekosistemini ve Türkiye'den çıkan ''Unicorn''ları değerlendi.

 

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