Yeni "Unicorn"lar yolda mı?
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu 500 Istanbul Yöneticisi Enis Hulli oldu. Hulli, startup ekosistemini ve Türkiye'den çıkan ''Unicorn''ları değerlendi.
DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aksigorta sponsorluğunda yayınlanan Teknoloji Dünyası programında Ahmet Can'ın konuğu 500 Istanbul Yöneticisi Enis Hulli oldu. Hulli, startup ekosistemini ve Türkiye'den çıkan ''Unicorn''ları değerlendi.
DÜNYA WEB TV youtube kanalına abone olun👇
🌐DÜNYA WEB TV
DÜNYA'yı tüm sosyal ağlarda takip edin:
🌐Facebook
🌐Twitter
🌐Instagram
🌐Linkedin
🌐Telegram