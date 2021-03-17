Yeniden yeteneklendirme ve devlet destekleri

Endüstri 4.0 sürecinin demokrasiler üzerindeki etkilerini artıracağını söyleyen Sevinç, daha katılımcı ve etkileşimli bir demokrasi modelinin yerleşmesi gerektiğinin altını çizdi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın dönüştürme gücüne Türkiye’nin kayıtsız kalamayacağını ifade eden Sevinç, yaklaşan risklere dikkat çekti. Kader Sevinç’in görüşlerinden öne çıkanlar şöyle:

➤Dünya Gazetesi hep çok iyi bir gazete oldu. Dünyanın değişimini Türkiye'ye yansıtmak bakımından muazzam işler başarıyorsunuz.

➤Demokrasi 4.0 çalışmasının Brüksel'den çıkması tesadüf değil. 2014'te bu girişimi başlattım. Dünya çok hızlı değişiyor ama dünyadaki demokratik sistem, kuruluşlar ve karar alma süreci bu hızı yakalayamadı. Yola çıkış noktamız burasıydı.

➤Endüstri 4.0 diye karşımıza çıkan üretim ilişkilerinin değiştiği, şirketlerin yapısının ve çalışma biçimlerinin değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Yurttaşlar katılımcılığı, etkileşimi, teknolojiyi daha iyi kullanmayı önceleyen kurumlar istiyorlar.

➤15-30 yıl içerisinde mevcut bildiğimiz işlerin yüzde 50 oranında azalması söz konusu. İşgücünü yeniden bir eğitim sürecine gireceği ve yeni yetenekler kazanacağı bir sürecin içinden geçiyoruz.

➤Endüstri 4.0 sürecinin bizim demokrasilerimizin üzerinde de etkisi olacak.

➤Bir Amerikalı gazeteci benimle mülakat yapmak istedi. Bir insan gibi iletişim kurabilen yapay zeka robotum var. Bu robot buluşmayı, saati, yeri ayarladı. Gazeteci çok şaşırdı. "Pazar günü bile çalışıyor" dedi. "Gece 10'da bana yazmış" dedi.

➤KOBİ'ler bu teknolojik dönüşüm sürecinde zorlanıyorlar. Yeniden yeteneklendirme ve devlet desteklerinin burada çok önemi var. Teknolojileri daha kullanılabilir hale getirmek gerekiyor.

➤Demokrasi bakımından durum oldukça feci. Siyasetçiler 4 yılda seçilirler, sizin adınıza karar verirler, sonra 4 yıl sonra bir daha fikriniz sorulur. Artık bu çok eskimiş, 20. yüzyıl stili bir demokratik sistem. Bunun mutlaka değişmesi gerekiyor

➤Vatandaşlar "Parçası olmadığım hiçbir karardan etkilenmek istemiyorum" diyor.

➤Facebook'u açtığınızda ilk sorulan "Ne düşünüyorsun?" sorusu oluyor. Demokratik kurumlara baktığınızda etkileşimlilik neredeyse sıfır. Katılımcılıkla danışma karıştırılıyor. Halbuki bu ikisi bambaşka şeyler.

➤Uluslararası medya kuruluşların veri temelli haberlerini yüzde 70'e varan oranda artık robotlar yazıyor. İnsan editörler de artık o robotların yazdığını koordine eder hale geliyorlar.

➤Türkiye'de çalışma koşulları o kadar kötü ki, bir anlamda modern köleliğe dönüştüğü görülüyor.

➤ Brüksel çok önemli bir expat hub'ı. Fakat pandemi sürecinde maliyetler çok yükseldiği için expat sisteminin çökmeye başladığını, olayın uzaktan çalışmaya döndüğünü görüyoruz.

➤Dünya tekrardan onarılabilme, dönüştürülebilme, kullanım ömrü uzatılarak tüketimin azaltılması gibi eğilimlerle bir sürece girecek. Avrupa Yeşil Mutabakatı bu kapıları aralıyor.

➤Avrupa Komisyonu 1 trilyon Euro'luk bütçe ayırdı. Türkiye'nin bu fonlardan faydalanmayla ilgili kapasite sorunu var. Bu fonlardan iyi faydalanarak bazı sektörlerde dönüşümü sağlamak lazım.

➤Avrupa Yeşil Mutabakatı'na geçilmezse Türkiye en büyük ticaret ortağını giderek kaybedecek, pazara girişlerde problemler yaşayacak, ceza ödeyecek.