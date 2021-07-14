  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Yaşam
  4. Bayram tatlısı siparişlerine yetişemiyorlar

Bayram tatlısı siparişlerine yetişemiyorlar

Osmanlı padişahlarının bayram sofralarını tatlandıran lezzetlerin üretimini devam ettiren şekerlemeciler, bayram dolayısıyla gelen talebi karşılamak için hummalı bir çalışma yürütüyor.

DÜNYA Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların bayram sofralarını lezzetlendiren Osmanlı mirası tatlıların üretimini yapan Edirneli şekerlemeciler Kurban Bayramı öncesi mesailerini artırdı, üretim kapasitelerini iki katına çıkarttı.

Bayram nedeniyle tatlıya yoğun ilgi olduğunu belirten Şekerlemeci Arif Meriç, "Üretimlerimizi sürdürüyoruz. Hummalı bir çalışma içindeyiz, gece gündüz ürün yetiştirmek için uğraşıyoruz." dedi.

 

Dünya YouTube hesabına abone olmak için TIKLAYIN

Diğer Videolar
Meteoroloji'nin kuraklık haritası korkuttu!
Escar Turizm halka arzını tamamladı
Borsa neden düşüyor?
İngiltere - İtalya Maçında Saha Dışında Neler Yaşandı?
Yunanistan'dan Galatasaray'a PCR engeli
Formula 1 biletleri satışa çıktı
"Kadın İçin Taşıyoruz" Anadolu Buluşmaları – İzmir
Milyonların beklediği metro hattı ne zaman açılacak?