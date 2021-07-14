Bayram tatlısı siparişlerine yetişemiyorlar

Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahların bayram sofralarını lezzetlendiren Osmanlı mirası tatlıların üretimini yapan Edirneli şekerlemeciler Kurban Bayramı öncesi mesailerini artırdı, üretim kapasitelerini iki katına çıkarttı.

Bayram nedeniyle tatlıya yoğun ilgi olduğunu belirten Şekerlemeci Arif Meriç, "Üretimlerimizi sürdürüyoruz. Hummalı bir çalışma içindeyiz, gece gündüz ürün yetiştirmek için uğraşıyoruz." dedi.

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