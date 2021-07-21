Kadın girişimci hobisini mesleğe dönüştürdü, azmiyle örnek oldu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde hobi amaçlı yaptığı arıcılığı mesleği haline getiren girişimci Lale Koç, hem aile bütçesine katkı sağlıyor hem de azmiyle kadınlara örnek oluyor.

Yeşilköy Mahallesi'nde eşi sayesinde arıcılığa merak salan iki çocuk annesi Koç, Karasu Halk Eğitim Merkezi öncülüğünde başlatılan arıcılık kursunu başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

Başlarda hobi amaçlı iki kovanla arıcılığa başlayan Koç, zamanla işini severek kovan sayısını artırdı. Aile büyüklerinin desteğiyle kestane, orman gülü ve ıhlamur balı üreten Koç, aile bütçesine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.

Her gün kovanlarıyla çocuğu gibi ilgilenen Lale Koç, AA muhabirine, arıcılığı severek yaptığını, bunun çok zevkli bir iş olduğunu anlattı.

Kadınlara örnek olmak amacıyla bu işe başladığını aktaran Koç, "Her kadına tavsiye ederim.

Bu bölgede ilk bayan arıcıyım ben. Valimizden, Kaymakamımızdan, bize hibe kovan vermesini istiyorum." dedi.

Dünya WEB TV'ye abone olmak için TIKLAYIN