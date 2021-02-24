Küresel sorunlar ve etki odaklı girişimler

Didem Eryar Ünlü ile Sürdürülebilir Dünya’nın bu haftaki konukları Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu ve S360 Kurucu Ortağı ve CEO’su Kerem Okumuş oldu. Şirketlerin sürdürülebilir dönüşüm ve etki yatırımlarının masaya yatırıldığı yayında öne çıkan görüşler şu şekilde:

Zorlu Holding Kurumsal İletişim Genel Müdürü Aslı Alemdaroğlu:

➤Küresel ısınma, tükenen kaynaklar, göçler, şehirleşme, canlıların ve yer küremizin sağlığı uzun vadede yönetilmesi gereken sorunlardı. Fakat bunları günlük hayatımızı yönetirken bunları işimizin odağına getirmekte biraz çekimser kalıyorduk.

➤Pandemi bu gündem dışına ittiğimiz konuları ne kadar ciddiyetle yönetmemiz gerektiğini ve bunu destekleyecek sistemsel dönüşümü ve radikal işbirliklerini sistem içine entegre etmemiz gerektiğini gösterdi.

➤Davos'un geçen yılki toplantısında ilk defa manifestosunda bir değişiklik oldu. Küresel bu riskler etrafında tek çözümün paydaş kapitalizmi olduğu, iş dünyasına yepyeni bir rol düştüğünün altı çizildi.

➤İmece bir sosyal inovasyon platformu. Bahsettiğimiz bütün bu dönüşümü yönetmek isteyen birey ve oluşumları bir araya getiren, küresel meselelere kalıcı ve sürdürülebilir çözüm getiren girişimlere destek sağlayan bir yapı.

➤İmece olarak 4 yıldır sosyal girişimlerle birlikte çalışarak ve onlardan öğrenerek, büyük yapının kültürel dönüşümü ve yeni yetkinlikleri kazanması konusunda tecrübelenmeye çalışıyoruz.

➤18-19 Mart'ta Türkiye'den ve dünyadan birçok partner bir araya gelerek İmece Summit’i düzenleyeceğiz. O çatı altında bütün bu konuları konuşacağız.

S360 Kurucu Ortağı ve CEO’su Kerem Okumuş:

➤S360 olarak büyük yapıların hızlı dönüşümden çok etkili bir dönüşüm ortaya koyabilmeleri için bir zaman planı içinde onları desteklemeye çalışıyoruz.

➤Büyük şirketleri bir tankere benzetmek lazım. Onları 1 derecelik farklı bir rotaya soktuğumuzda aslında uzun vadede çok büyük değişiklikleri beraberinde getirecek bir ekosistem yaratabilirler.

➤2030 ve ötesindeki dünyayı tanımlayarak buna uygun iş modelleri geliştirmeleri için şirketlere destek oluyoruz.

➤Şirketlerin karlılıkları sadece 1-2 yıllık bir perspektif verirken, sürdürülebilirlik odaklı risk yönetimi ve fırsat yönetimi aslında uzun vadeli büyüme perspektifini yatırımcıya sunabiliyor.

➤Uzun vadeli bir stratejik iş modeli ortaya koyabilme yetkinliğimiz biraz problemli. Çeyreklik bilançolar çerçevesinde değerlendirilen CEO'lar uzun dönemli bir perspektif ortaya koyma noktasında sıkıntı çekiyorlar.

➤Türkiye'de 4-5 yılda bir CEO değişme oranı var. Uzun vadeli planlama konusunda sermaye sahiplerinin dönüşmesi lazım.

➤Türkiye'nin bugün yapacağı uzun vadeli bütün yatırımlar 2030'daki, 2040'taki rekabet gücü açısından çok kritik. O yüzden kamunun da bugünden bu süreci yönetebilmesi gerekiyor.

➤Etki odaklı yatırımlar henüz bebek adımlarıyla ilerliyor. Eski usül yöntemler maalesef etkili olmuyor.

➤Dünyada sorunların çözümü açısından 2 yaklaşım vardır: Flantropik yatırımlar ve uluslararası yardımlar. 2019'da flantropik yatırımlar 150 milyar dolar, uluslararası yardımlar ise 148 milyar dolardı.

➤Son 10 yılda bu sorunların çözümüne yönelik daha inovatif yaklaşımlar ortaya çıkmaya başladı. Etki yatırımları küresel ekosistem açısından oldukça kritik. Yeni iş modellerine ihtiyaç var.

➤Kaynak sıkıntısını sermaye piyasalarını sürece dahil ederek nasıl çözeriz diye düşünüyoruz. Özellikle Türkiye'deki sermaye piyasasında birikmiş tasarrufları etki odaklı girişimlere yönlendirmek açısından enstrümanlar geliştirmeye çalışıyoruz.

➤Türkiye'de son 1 yılda 50 bin TL ve üzeri tasarruf sahibi sermaye piyasasına girmiş durumda. Bizim bunları daha etki odaklı girişimlere yönlendirmemiz mümkün.

➤Etki odaklı şirketlerin büyüme oranları konvansiyonel şirketlerin 3 katı. Büyük şirketler önemli bir ikilem içinde. Bugüne kadar kar yaratmış olabilirler ama 2021-2030 arası çok büyük kırılmalar göreceğiz.

➤Biden'la beraber ABD'nin Paris Anlaşması'na geri dönmesi, ilk 4 yılda 1.8 trilyon dolarlık yeşil enerji yatırımına kaynak aktaracağını belirtiyor olması etki odaklı girişimler için müthiş momentum yaratacak.

➤Türkiye'den çıkacak bir health tech'in, fintech'in Güney Afrika'da, Meksika'da, Brezilya'da da benzer sorunlara çözüm olacağını düşünmek lazım. Bu müthiş bir fırsat.