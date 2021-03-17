Sebze-meyve satışını düzenleyen Hal Yasası

Tarım Dünyası’nda Ali Ekber Yıldırım, açıklanan Ekonomi Reform Paketi’ndeki tarım ve gıdaya ilişkin düzenlemeleri değerlendirdi.

➤ Reform sözcüğünün içinin boşaltıldığını düşünüyorum. Çünkü neredeyse yılda 1-2 reform paketi açıklanıyor. "Yargıda reform", "sağlıkta reform", "ekonomide reform"... Reform köklü bir değişiklik anlamına geliyor. Ama biz yılda birkaç reform yapıyoruz

➤ Bu kadar köklü değişiklik olmaması lazım. Eğer oluyorsa sıkıntı var. Demek ki ülkede işler yolunda gitmiyor demektir. Hal Yasasında değişiklik yapılıyor, buna reform deniliyor. Sebze-meyve satmanın neyi reform olacak ki?

➤ Reform denildiğinde irkiliyorum. Bu son ekonomi paketine baktığımızda, çiftçinin en önemli sorunu girdi maliyetlerinin yüksekliğine dair bir şey yok. Ama gıda enflasyonunu önlemeye yönelik birtakım önlemler öngörülüyor.

➤ Fiyat istikrarı ve gıda enflasyonunun önlenmesine yönelik düzenleme yeni pakette yeniden Meclis'e gelecek diye bir madde var. Gıdayla ilgili Fiyat İstikrar Komitesi kurulacak. Zaten bir Gıda Komitesi var. 2014'te kuruldu, çalışıyor da.

➤ Pakette erken uyarı sistemi kurulacak deniyor. Gıda Komitesi bunu kurduk diye 2017'de söylemişti. Mehmet Şimşek, "Sistemi kurduk, ilk sinyali aldık. Buna göre ürün bazında politikalar üretiyoruz" demişti. Demek ki Bakan değiştikçe yeni sistem kuruluyor?!

➤ Pakette daha çok gıda israfı üzerinde duruluyor. BM 2020 İsraf Raporu'nda Türkiye yılda 7.7 milyon ton israfla 15. sırada; kişi başına israfta 3. sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı da dedi ki; "Türkiye'de 19 milyon tonluk israf var."

➤ Gıda israfının Cumhurbaşkanı'nın dediğine göre 500 milyar TL'lik bir karşılığı var. "Yüzde 2 tasarruf yaparsak 10 milyar lira civarında tasarruf yapmış olacağız" dedi. Hallerde kalan ürünler Tarım Bakanlığı'nın dijital tarım pazarında satılacakmış.

➤ Pakette çiftçinin beklediği düzenleme veya reformlar değil bunlar. Çiftçi daha sürdürülebilir kararlar alınmasını bekliyor. Hep de bekliyor.

➤ Atatürk Orman Çiftliği, Et ve Süt Kurumu, Toprak Mahsülleri Ofisi'yle ilgili bir düzenleme yapılacak. Reform dendiğinde özelleştirilecek mi diye aklımıza geliyor. Onu göreceğiz.

➤ Tarımda Kısıtlı Sulama kararından çiftçi memnun görünmüyor ama bu bir zorunluluk haline geldi. Tarım yapılırken o havzadaki su miktarının gözetilmesi ve üretim planlamasının buna göre yapılması gerekiyor.

➤ Aydın Valiliği bir karar aldı. Sulama sezonu boyunca çiftçiye sadece 2 su verilecek. Çiftçi şaşkın, hangi ürünü ekeyim diye. Geçen sene sulama için 3 barajdan alınan su 750 milyon metreküp. Şu an barajlardaki su miktarı 250 milyon metreküp. Su yok.

➤ Alınan kararla kuyu açmak serbest bırakıldı. Ama Konya gibi obruklar görülür deniyor. Açtığınız zaman sıcak su çıkarsa ne olacak, kullanamazsın.

➤ Aydın'ın aldığı karar su yönetimi için önemli bir karar. Önümüzdeki dönemde başka bölgelerde de bu tür kararlarla karşılaşacağız. Suya göre yapılmayan üretim planlaması başarısızlığa uğrayacak.

➤ Valilik kaçak sulamayı önlemek için DSİ, Tarım İl Müdürlüğü ve kolluk kuvvetlerinden oluşan ekipler kuruyor.

➤ Güneydoğu Anadolu'da Dicle Elektrik'le çiftçiler sürekli karşı karşıya geliyor. Şu anda 1 milyon hektarlık alana su verilmiyor, neden; enerji borçlarından. Hatta borcunu ödeyen de suyu alamıyor çünkü o bölgenin suyu tümden kesilmiş durumda.