Turizm sektörü 2021 yılından umutlu

Volkan Akı’nın sunduğu C-Level Sohbetler’in bu haftaki konuğu turizm yatırımcısı Osman Ayık oldu. Programda; koronavirüsün turizm sektörüne etkisi, sektörün 2021 yılından beklentis ve turizm sektörünün geleceği konuşuldu.

Volkan Akı’nın Dünya’nın dijital platformlarında sunduğu C-Level Sohbetler’in bu haftaki konuğu turizm yatırımcısı Osman Ayık oldu. 2019 yılının Türkiye’de ve dünyada yaşanmış en iyi turizm yıllarından biri olduğunun altını çizen Osman Ayık, turizm sektörünün dünya ölçeğinde yaklaşık 1.5 milyara yakın insanın seyahat ettiği, 1.5 trilyon dolar civarında bir gayrisafi ekonomik büyüklük yarattığını belirtti.

Pandemiden önce turizmin en hızlı büyüyen endüstrilerden biri olduğunu ve dünya çapında yüzde 4’lük bir büyüme gösterdiğini kaydetti. Ayık, pandemi nedeniyle sektörün geriye gittiğini fakat turizmcilerin 2021 yılından beklentilerinin iyi olduğunu dile getirdi.

Türkiye için turizm sektörünün öneminden bahseden Ayık, 2019 yılında dünyada en çok misafir ağırlayan 6. ülke konumunda yer aldığımızı ve bunun ülkeye 30 milyar dolar civarında gelir sağladığını belirtti.

Osman Ayık’ın açıklamalarının satır başları şöyle;

“Sektörde yüzde 70’ler civarında kayıp var”

“Turizm, 60’ın üzerinde farklı sektörü tetikliyor. Turizm sektöründe doğrudan ve dolaylı olarak 2.5 milyona yakın insan çalışıyor. Fakat koronavirüs salgını nedeniyle sektör yüzde 70’e yakın küçüldü”

“2020 yılında 16 milyon yabancı ağırladık”

2020 yılının yaz ortasından itibaren 15.6 - 16 milyon civarında yabancı misafir ağırladık. Bu sayı dünya ölçeğinde bakıldığında fena bir sayı değildir. Yabancı misafirlerimizin ülkemize getirisi 12 milyar dolar civarında oldu. Gelirimizde yüzde 68-70 küçülme var ama geçen yıla kıyasla bakıldığında kişi ortalama arttı.

“En hızlı toparlanacak ülkelerden biriyiz”

“Türkiye 2021 ve sonrası için en önemli destinasyonlardan bir tanesi. Biz dünyada paket turizm konusunda en önemli destinasyonlarından birisiyiz. Bu bize önemli bir avantaj sağlayacak. Dünya genelinde seyahat engelleri kalktığında en hızlı toparlanacak ülkelerden bir tanesiyiz”b

“Tesislerimizi hibrit hale getirmemiz lazım”

Pandemi nedeniyle dijitalleşme çok arttı. Önümüzdeki süreçte belki Almanya’da yaşayan, orada çalışan biri uzaktan çalışabildiği için 6 ayını Antalya’da bir otelde geçirecek. Bu sebeple bizim tesislerimizi hibrit hale getirmemiz lazım”