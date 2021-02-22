Yemeksepeti 5 bin kişi daha işe alacak

Yemeksepeti CSO’su Sertaç Şener, online yayında Dünya Gazetesi Yazıişleri Müdürü Handan Sema Ceylan’a konuk oldu. Her geçen gün büyüyen Yemeksepeti’nin pandemi süresince üye restoranlara sağladığı destekleri anlatan Şener, şirketin Banabi ve Portakal uygulamaları hakkında da bilgiler verdi. Şener’in şu görüşleri öne çıktı:

➤Yemek Sepeti olarak Türkiye'nin 81 ilinde, 407 ilçesinde ve KKTC'de 50 bin iş ortağımızla hizmet sunuyoruz.

➤8 bin kişilik büyük bir aileyiz. Bunun 5 bini geçtiğimiz 12 ay içinde bünyemize katıldı. Bu yıl 4-5 bin kişi daha katarak 12-13 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

➤Amacımız şehirlere özel bir plan çerçevesinde hareket ederek, o şehirdeki her mutfaktan farklı fiyat bantlarındaki pek çok restoranı bünyemizde bulundurmak.

➤Bizim restoranlara en büyük katkımız restoranları dijitalleştirmek, bu bu dönüşüm sırasında onlara destek vermek. Geçtiğimiz sene 32.500 restoranı ailemize kazandırdık. Bunun yüzde 82'si bizim mahalle restoranı dediğimiz tek şubeli yerel restoranlar.

➤Kasım ayından itibaren restoranlarımıza 20 milyon TL'lik destek paketi açıkladık. Sipariş yaratmak amacıyla İndirim Yağmurları kampanyasıyla pazarlama desteği sağladık.

➤20 milyon TL'lik destek kapsamında Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu ile Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği'ne (TÜRES) 1'er milyon TL'lik desteğimiz oldu. 2 binden fazla çalışana 500 TL'lik gider desteği verdik.

➤TÜRES'le işbirliğiyle yaklaşık 500 üye işletmeye 2 bin TL'den toplam 1 milyon TL'lik destek sağlamış olduk.

➤Pandemi başında temassız teslimat özelliğini hızlıca hayata geçirdik. Restoranlarımıza destek için online kredi kartı ödemelerini hızlandırdık, ödeme vadelerini ileriye attık ve günlük listeleme ücretini belirli bir dönem almadık.

➤Domino's'la birlikte sağlık çalışanlarımıza 150 bin pizza ulaştırdık. Sağlık Bakanlığı'na 1 milyon liralık destek verdik.

➤Emek Sepeti kampanyamızla emektar restoranlarımıza sipariş vermeyi teşvik ettik.

➤2020'de restoran sayımızda çok büyük bir artış yaşadık ama bunu özellikle Anadolu illerinde gördük. Van, Tokat, Erzincan gibi iller yüzde 100 daha hızlı büyüdüler.

➤Çalışanlarımızın maddi ve manevi olarak yanındayız. Saha çalışanlarımız profesyonel sürüş eğitimi alıyor. Ekipmanları özel seçiliyor. Tamamlayıcı sağlık, ferdi kaza sigortaları, yemek çekleri, paket başı prim sistemleri ve cep telefonu gibi yan hakları var.

➤Banabi'de hem makine öğrenmesi hem de yapay zeka gibi teknik altyapılarla servis kalitemizi geliştirdik. Şu anda 28 ilde 2 milyon aktif kullanıcıya hizmet veriyoruz. 4 binden fazla ürün ve hizmeti kullanıcılara ulaştırıyoruz.

➤Portakal, restoranlarımız için tasarladığımız, operasyonel ve finansal süreçlerini yönetebildikleri bir destek platformu. 50 bin iş ortağımız bence günde en az 1 kere Portakal'ı kullanıyordur.

➤Örneğin bir restoran günün belli saatlerinde kendisine gelen talebin hepsini karşılayamıyor veya iptal oranı yüksek oluyor. Bunu Portakal'dan tespit edip oraya yönelik ek personel alma kararı verebiliyor.