35 yaş ve üzeri kullanıcıların sayısı 2,2 kat arttı

İncehesap.com, 2021’in ilk 6 ayında tüketici elektroniği alışveriş trendlerini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre, 2020-2021 ilk 6 aylık dönem kıyaslandığında, kadın ziyaretçilerin sayısı yüzde 53 arttı.

35 yaş ve üzeri kullanıcıların sayısı 2,2 kat yükseldi. 35 yaş ve üzerindeki kullanıcıların en çok ziyaret ettiği 5 kategori, sırasıyla hazır bilgisayar sistemleri, ekran kartları, klavyeler, cep telefonları ve notebooklar oldu.

Kadınların en çok ziyaret ettiği 5 kategori ise sırasıyla hazır bilgisayar sistemleri, klavyeler, ekran kartları, kulaklıklar ve cep telefonları oldu. 2021’in ilk 6 aylık döneminde; bir günde gerçekleşen en yüksek ciro 3,4 milyon lira seviyesindeyken, bir günde gerçekleşen ürün satış adedi 4 bin seviyesinde seyretti. Toplamda ise, 250 binden fazla ürün satışı gerçekleştirildi.