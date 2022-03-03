4 kız kardeş babalarının fındık işini dünyaya açtı

Karadeniz topraklarında büyüyen 4 kız kardeş Seyyare, Sinem, Demet ve Kübra Sungur, ailenin 3 kuşaktır sürdürdüğü fındık tarımına ve ticaretine hak ettiği değeri kazandırmak için Fındık Ocağı markasını kurdu. Baklavadan çikolataya, pastadan kuruyemişe kadar fındığın içinde yer aldığı 30’un üzerinde çeşitte ürün geliştiren girişimcilerin, e-ticaret sistemiyle büyüdükleri rahatlıkla ifade edilebilir. Ürünlerini, Trabzon'daki imalathaneden Türkiye'nin dört bir yanına ulaştıran 4 kız kardeş, yöresel tatlarını Amerika'ya ihraç etmeye de başladı. Fındığı tarlaya ekenin de, dalından toplayanın da, fabrikada işleyenin de kadınlar olduğunu anlatan Fındık Ocağı'nın Kurucusu Seyyare Sungur, “Şirketimizi 2005’te kurduk. Şu an fındığa katma değer katarak, Avrupa'da ve Amerika Birleşik Devletleri'nde pazarlıyoruz” dedi.

Üniversiteden mezun olduktan sonra yurt dışına gitmek için babasına ait fındık fabrikasında çalışmaya başladığını dile getiren Seyyare Sungur, şunları anlattı: “Bu süre zarfında şunu gördüm, topraktan bahçeden üretimden ürün haline gelene kadar geçen tüm aşamaların yüzde 90’ında kadın emeği var. Fındık sektörünün asıl kahramanları kadınlardır. Onlar olmadan bu iş olmaz. Ancak, fındığın ticareti söz konusu olduğunda kadının adı yoktu. Ürününe katma değer kazandırma konusunda kadın yok. Bizler bu algıyı kırmak için küçük bir butik dükkân açmaya karar verdik. Fındığı nasıl kavurup satarız diye muhasebesini yaparken çikolata karşımıza çıktı. Fındık Ocağı'nı açtığımızda 2005 yılında pastasından, kahvesine, çikolatasına kadar rafl arda her şey vardı. İlk yıl meraktan gelenler oldu. Sonrasında nasıl yönetebiliriz diye workshop ile birçok kişilere ulaştık. Küçük çocuklara bahçelerde nasıl fındık yetiştirilir, toplanır hepsinin eğitimini verdik.”

Seyyare Sungur, ihracatı hep gündemlerinde tuttuklarını belirterek "Pandemi ile beraber işler birdenbire bıçak kesilince ihracat için tam zamanı geldi diye düşündük. Biz şekerli şekersiz ürünlerle birlikte Amerika'da bir marka oluşturduk. Yaklaşık 6 aydır buraya ürün gönderiyoruz. İlk başlarda bir palet gönderdiğimiz yere 12 palet gönderiyoruz. Her yıl çeşitlerimize yeni bir ürün ekliyoruz” diye konuştu.

Fındık Ocağı'nın Kurucusu Seyyare Sungur, hedefl erinin Fındık Müzesi şeklinde çevreci bir fabrika kurmak olduğunu belirterek; ’’Fındık üretiminde sürdürülebilir ve atıksız bir fabrika yapmayı planlıyoruz. Kendi enerjisini üreten, doğaya zarar vermeden ziyaretçilerine üretim aşamasını da izleten, üretim şeklinin tanıtıldığı bir üretim tesisi kurmak ilk hedefimizdir. Bu projemizin alt yapı çalışmalarına başladık’’ dedi.