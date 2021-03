55 yaş üstü nüfus e-ticaret alışkanlığında Z kuşağına yetişti

Takip Et

Selenay YAĞCI

İngiltere merkezli We Are Social’ın Hootsuite ile hazırladığı ‘We Are Social Digital 2021’ raporları yayınlandı. Dijital, mobil, sosyal medya, e-ticaret ve internet gibi konularda küresel ve ülke bazlı analizlere yer veren çalışmanın ‘Digital 2021 Turkey’ raporu Türkiye’ye de ışık tuttu.

Türkiye’de 2020 yılında internet kullanıcı sayısı, 67 milyona ulaşırken, internetten alışveriş yapanları sayısı 37.2 milyon oldu. En çok 55 yaş üstü online alışveriş yaptı. Rapora göre, 55-64 yaş grubunda internetten alışveriş yapanların oranı geçmiş yıllarda yüzde 30-40 aralığındayken, 2020’de yüzde 70,5 oldu. Z kuşağında ise bu oran yüzde 74,9. Rapora göre, e-ticaret pazarı geçen yıl yüzde 43 büyüyerek 11.3 milyar dolara ulaşırken, kişi başı online alışveriş miktarı 304 dolar olarak gerçekleşti. 2020 yılında internet kullanıcılarının yüzde 89’u ürün ya da hizmet almak için arama motorlarını kullandı; yüzde 89,5’i de online alışveriş sitelerini ziyaret etti. Bu arama ve ziyaretleri alışverişle sonlandıranların oranı ise yüzde 75’e ulaştı. İnternete yüzde 70 mobil cihazlardan bağlanıldığı ortaya çıkarken internet kullanıcılarının yüzde 97’sinin akıllı telefon sahibi olduğu belirlendi. Nüfusun yüzde 70’inin sosyal medya kullanıcısı olduğunu ortaya koyan rapor ayrıca, Türkiye’de ekran başında geçirilen süre ile ilgili verilere de ışık tuttu. Rapora göre kullanıcıların, günde ortalama 8 saat internet kullandığı ve 3 saatini sosyal medyada geçirdiği görüldü. Rapordaki 37.2 milyon online müşterinin, TÜİK’in 2019 verileri ile karşılaştırıldığında e-ticaret müşteri sayısında 8 milyon kişilik artış olduğunu ifade eden Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, E-ticareti Z kuşağı ile büyütecek derken, sürprizi 55 yaş üstü yaptığını belirtti.

Eskiden çekingen olarak tanımladıkları, muhafazakâr ve yeniliklere hemen cevap vermeyen 55 yaş üstü tüketici grubunun, COVID-19’un da zorlamasıyla internetten alışverişe başladığını kaydeden Güçlü Kayral, şunları söyledi: “Bu yeni gruba eskiden ‘5 kiloluk deterjanı marketten alıp kendiniz taşımak yerine online olarak alın kapınıza kadar gelsin’ dediğimizde ‘yok ben taşırım teşekkürler’ cevabını almış ve online alışverişe ikna edememiştik. COVID-19 krizi, bu grubun online alışverişe girmesini engelleyen güven, hukuk, eğitim gibi nedenleri ikinci plana itip, sağlık, mesafe, zorunluluk gibi nedenleri öne çıkarınca yepyeni bir tüketici profili internetten alışverişin pratikliği, seçenek çokluğu, ucuzluğu ve güvenilirliği ile tanıştı ve çok sevdi. E-ticaret ekosistemine hızlı bir giriş yapan 55 yaş üstü, artık online mağazaların öncelikli hedef kitlesi haline geldi.”

Raporu değerlendiren EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül ise “Rapora göre, sosyal medya reklamlarının satın alma kararını etkileme oranı yüzde 41. Tüketicilerin yüzde 54’ü alacağı ürün hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için ilgili markanın sosyal medya kanallarını ziyaret ediyor” diye konuştu.

Mobil e-ticareti geliştirecek iş birliği

Global mobil e-ticaret uygulamalarından Wish.com, Türkiye’nin önemli e-ticaret altyapı sağlayıcısı T-Soft’un kardeş markası ConnectProf ile iş birliğine gitti. Wish.com, sadece ConnectProf ile yaptığı iş birliğiyle tek bir entegrasyon sayesinde firmalara satış yapmak istediği her ülke ve bölge için yeni bir hesap oluşturmaya gerek olmadan 100’den fazla ülkede satış yapma imkânına kavuşacak. Anlaşmayla birlikte Wish.com’da, firmaya özel hesap yöneticisi, kişiye özel gösterimler ve akışlar ile ürünlerin ilgili kullanıcılara sunulması, özel teslimat ve iade programları, sınır ötesi lojistik hizmetleri, hızlı gönderim ve çok hızlı ödeme, reklam ve tanıtım desteği, ürünleri öne çıkarmak için uygulamalar devreye alınacak.

Wish.com Türkiye Ülke Hesap Yöneticisi Damla Kaçar, “Wish üzerinde çalışan bu özel algoritma sayesinde başarı, tüketicinin ürüne dair arama yapması üzerine kurulu değil. Ürünler kişilerin özelliklerine göre satın alma potansiyeli en yüksek olan kişilere gösteriliyor. Sadece bu algoritmaya dayalı satış başarısı, toplam satışların yüzde 70’inden fazlasını oluşturmaktadır.” dedi. ConnectProf Satış Müdürü Taner Kayman, “ConnectProf ile üst düzey yerli ve yabancı pazaryerlerine entegrasyon sağlıyoruz. Wish ile yürütülen iş birliğine son derece önem veriyoruz. Sadece ConnectProf aracılığıyla Wish.com’a kaydolan Türk firmalara alan açıyoruz ve müşterilerimize birçok avantaj ile çok sayıda ülkede satış yapma fırsatı sağlıyoruz” dedi.