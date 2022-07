70 milyar liralık temmuz bereketi

Takip Et

Selenay YAĞCI

Son iki yılda hem Türkiye’de hem de dünyada son derece hızlı bir şekilde büyümesini sürdüren e-ticaret, özel gün alışverişlerinin de vazgeçilmezi oldu. Bu yıl Anneler günü, Babalar günü ve Ramazan Bayramı gibi özel dönemlerde online alışveriş 2 kata varan artışlar gösterdi. Bu sebeple e-ticaret sektörü, pandemi öncesinde en büyük paya sahip kategorilerden biri olan turizmin de etkisiyle iki kat büyüme bekliyor. Sektör, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin turizm sektöründe yaratacağı etkiyle Temmuz ayında 70 milyar lirayı aşkın ciro hedefliyor. Bildiğimiz çikolata, şeker alışverişinin yanında özellikle tatil alışverişi de öne çıkacak.



E-Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, koronavirüs salgının gölgesinde geçen Kurban Bayramı tatillerinin ardından bu yıl bayramı yasaklar olmadan geçirmeye hazırlanıldığını hatırlatarak tüketicilerin alışveriş alışkanlıkları online alışverişe yönelmesi ve kampanyaların da etkisiyle bu bayram alışverişlerinde de e-ticaretin ön planda olmasını beklediklerini söyledi.

Ekmekçi, “Düğün ve yaz tatili sezonuna da denk gelen Kurban Bayramı alışverişinde kıyma makinesi, bıçak setleri, kahve makinesi, mutfak robotu, saklama kabı, mangal, derin dondurucu, mayo, terlik, kamp sandalyesi gibi bazı ürünlerin alımlarında yaklaşık yüzde 35 seviyesinde artış gözlemliyoruz. Aynı zamanda bayram tatilinin 9 gün olmasıyla araçlarıyla seyahate çıkacak tüketiciler yaz lastikleri alışverişlerine de ilgi gösteriyor” dedi.

Geçen yıl tatil yörelerine özel olarak başlatılan yeni teslimat yöntemlerinin de etkisini sürdürdüğünü kaydeden ekmekçi, “E-ticaret platformları kendi taşıma şirketleri ile gerçekleşen teslimatlarında geçen yıla göre yüzde 100 artış gösterdi. E-ticaret firmaları hızlı teslimat yapabilmek için bu bölgelere özel ürünleri, tatil bölgelerine yakın yeni lojistik noktaları kurarak, tüketiciye daha yakın yerlerde depolayama başladı. Bu yöntemle gelen kargonun teslimat noktasında tüketiciyi beklemesi ile tüketiciler evde değilken satın aldıkları ürünlere kolay ulaşabilmeleri sağlanıyor” diye konuştu.

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, dijital pazarların en hareketli aylarından biri olan Temmuz’un, pandemide konaklama ve seyahat harcamalarının gerilemesiyle bu özelliğini kaybettiğini anımsattı. Konaklama, uçak, otobüs ve tren bileti satışlarının tavan yaptığı Temmuz’un 2021’den itibaren eski yoğunluğuna kavuştuğunu kaydeden Güçlü Kayral, şunları söyledi: “Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021’de sanal pazarlarda konaklama harcamaları yüzde 175, otobüs ve tren bileti satışları yüzde 113, uçak bileti satışları da yüzde 98 oranında arttı. Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla konaklama ve seyahat sektörlerinde faaliyet gösteren e-ticaret sitelerinin satışlarında çok önemli artışlar yaşanmaya başlandı. Bu yoğunluğun Temmuz ayı e-ticaret cirolarına da yansımasını bekliyoruz. BKM verilerine göre 2022 ilk çeyrek verilerine göre kredi kartıyla internetten alışverişler iki kat arttı. Geçen yıl Temmuz ayında 36,8 milyar TL olan internetten kartlı ödemeler alışveriş, 2022 Temmuz’unda 70 milyar lirayı aşacak” dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği(BMD) Başkanı Sinan Öncel, önceki yıllara bakıldığında dini bayramlarda alışveriş trafiğinin arife günlerinde yoğunlaştığını belirtti. Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerinin de gözlemleri doğruladığını ifade eden Öncel, “Geçen yıl arife ve dört günlük bayram tatilinde yapılan toplam 14,5 milyar TL’lik kartlı harcamanın 5,2 milyar TL’lik kısmı, yani üçte birinden fazlası arife günü gerçekleşti. Bu yıl 8 Temmuz’a denk gelen arife günü yine benzer bir alışveriş hareketliliği olacağını tahmin ediyorum. Bu yıl turist harcamalarının da katkısıyla bayram için 28-30 milyar TL düzeyinde bir kartlı harcama yapılacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

E-ticaret alanında sunduğu gelişmiş ve çözüm odaklı servisleri ile hizmet veren iPara Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alp Özgen, iPara, Ramazan ve bayram alışverişinin yaşandığı Nisan ayında rekor kırdığını anımsatarak, “Nisan ayında 730 milyon TL ciro elde ederek, geçen yılın aynı dönemine göre cirosunu yüzde 340 artırdı. iPara, geçen yılın aynı dönemine göre ise işlem adedini 9 kat artırdı. Kullanıcılar en fazla işlemi Sanal POS çözümü üzerinden gerçekleştirdi” dedi.

Param Kurucusu Emin Can Yılmaz ise şunları anlattı: “Geçen yıl Kurban Bayramı’nda ParamPOS ile yapılan alışveriş adedi, bir önceki yıla göre yüzde 1021 arttı. ParamKart ile yapılan bayram alışveriş adedi de yüzde 203 büyüdü. Her iki üründe alışveriş rekoru ise bayramın ikinci günü olan 21 Temmuz’da yaşandı. İşlem hacmi ve adedindeki artışlara karşın ortalama sepet harcamaları ise geriledi. 19-24 Temmuz tarihleri arasında yaşanan Kurban Bayramı tatilinde, en çok alışveriş yapılan yerler ise bakkal, süpermarket ile çeşitli perakende satış dükkanları oldu.”

Bayram öncesinin liderleri: Parfüm, polo yaka giyim ve günlük spor ayakkabı

Geliştirdiği yazılım setleri, analitik araçlar ve entegrasyonlarla e-ticaret sektörünün nabzını tutan NeSatilir.com, Kurban Bayramı öncesindeki 5-19 Temmuz haftasının online satış verilerini yayınladı. Raporda yer alan verilere göre; ilgili haftanın liderliğine oturan ilk üç pazaryerinin çok satan ürün kategorileri ve ortalama satış fiyatları gösterdi. Türkiye’nin en büyük ilk üç pazaryerinde en çok talep gören ürünler sırasıyla 217 TL fiyat ortalamasıyla parfüm, 101 TL fiyat ortalamasıyla polo yaka giyim, 280 TL fiyat ortalamasıyla günlük spor ayakkabı oldu. Türkiye’de e-ticaret yapan ve e-ticaret yapmayı düşünen kişi ve kurumlar için geliştirilmiş bir ürün araştırma ve analiz yazılımı olan NeSatilir.com, Kurban Bayramı öncesi dinamizmi artan online pazaryerinin satış verilerini analiz etti. NeSatilir.com tarafından yapılan analiz, ilgili haftanın ilk 15’teki ürün kategorilerine ve ortalama satış fiyatlarına yer verdi.

100 bin kişilik kargo ordusu bayram mesaisinde

Türk kargo sektörü, yoğun temposunu Kurban Bayramı’nda da vites artırarak sürdürüyor. Bayram öncesinde hareketlenen perakende sektörüne ve online alışveriş dünyasına en iyi hizmeti vermek için 100 bin kişiyi aşkın kargo ordusu, gece gündüz durmaksızın çalışıyor. GKN Kargo Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, sektörün büyümesini Kurban Bayramı’nda da sürdüreceğini söyledi. Büyüme hızı ile dünyaya örnek olan sektörün yatırımlarına devam ettiğini anlatan Akyürek, “Kurban Bayramı hareketliliği kargo sektörünün büyüme hedeflerini çok ileriye taşıyacak. Özellikle yoğunluğun arttığı bu dönemlerde, yüzde 100 müşteri memnuniyetini sağlayabilmek için çalışıyoruz. Bu noktada kurum ve kişilere özel ihtiyaç odaklı ‘butik hizmet’ modelimizi uyguluyoruz. Butik hizmet modeli bizim müşteriyle kesintisiz iletişimde kalıp, sıfır sorunla teslimatları gerçekleştirdiğimiz bir uygulama” dedi.

“Kurumsal bayram hediyelerinde e-ticaret platformları trend oldu”

Multinet Up, Kuantum Araştırma iş birliği ile büyük, orta ve küçük ölçekli işletmelerin kurumsal yardım ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini araştırdı. 1500’den fazla işletmenin yer aldığı araştırma sonuçlarına göre, çalışan yardımı yapan işletmelerin oranı 2021’de yüzde 45 iken, bu oran 2022’de yüzde 60’ın üzerine çıktı. Multinet Up CMO’su Bora Işık, “Birçok işverenin ekonomideki konjonktürel dalgalanmaları da göz önünde bulundurarak çalışanlarına yaptığı kurumsal yardımları artırdığını gözlemliyoruz. Kurumlar, çalışan yardımları için Ramazan ve Kurban Bayramları dönemlerini tercih ediyor. Tercih edilen hediyelerin içeriğine baktığımızda ise market kartlarının ve e-ticaret platfomlarındaki sanal çözümlerin yükselen bir trend olduğunu gözlemliyoruz. E-ticaret kartlarındaki yükseliş, tüketicinin online alışveriş alışkanlıklarının yaygınlaşmasına paralel seyrediyor. Bu talebe en iyi karşılığı sunmak için MultiGift’in hem ürün yelpazesini genişletiyoruz hem de dijital kullanım alternatiflerini çeşitlendiriyoruz. Bu nedenle MultiGift her geçen yıl daha fazla şirket tarafından tercih ediliyor, kurumsal hediye çözümümüzün cirosu son 5 yılda 12,5 kat arttı” dedi.

BAYRAM ALIŞVERİŞİ DOPİNGİNDEN FAYDALANMA YOLLARI

Özel günler, müşterilerin alışverişe yönelme oranlarını arttığı, harcanan tutarın diğer günlerin aksine daha fazla olduğu zamanlar... Kullanıcıların bütçelerini artırarak alışverişe yöneldikleri bayramlarda, çok sayıdaki e-ticaret firması arasında ön plana çıkmak ve trafiği e-ticaret sitenize çekmek için bazı noktalar konusunda dikkatli olmanız gerekiyor.

GEÇMİŞ DÖNEM ANALİZLERİ

Bir yıl önceki bayramda hangi ürünlerin talep gördüğünü tespit ederek hazırlıklara başlamak gerekir. O dönem en çok rağbet gören ürün ya da ürünleri belirledikten sonra bunun nedenlerini araştırarak gelecek bayram için ürün temin işlemlerine başlanılabilir.

ÜRÜN OPTİMİZASYONU

Önceki bayramlarda hangi ürünlerin en çok satılanlar listesinde yer aldığını belirledikten sonra gelecek bayram için e-ticaret sitesinin düzenlemesinde bu ürün ya da ürünler ön plana çıkarılabilir. Hem sitede hem de kampanyalarda bu popüler ürünlere yer vermek, aramalarda e-ticaret sitenizin çok daha üst sıralarda çıkmasına yardımcı olacak ve böylece satış trafiğiniz artacak.

PROMOSYON VE KAMPANYA

Bayramda ön plana çıkan ürünler ve satışına ağırlık vermek istediğiniz ürünlerle ilgili kampanya ve promosyon çalışmaları yapabilirsiniz. Kullanıcıların özel günler için mutlaka takip ettikleri kampanyalar ve indirimler, bayram döneminde satış trafiğinizin artmasına yardımcı olacak.

SOSYAL MEDYA VE E-POSTA PAZARLAMA

Sosyal medya mecraları üzerinden, takipçilerin ilgisini çekecek özgün bir bayram mesajı, marka bilinirliğini ve kullanıcılarla kurulan bağları artıracak. Bunun dışında hazırlanan kampanya, promosyon ve indirimler hem sosyal medya üzerinden hem de e-posta pazarlaması ile duyurulmalı ve tanıtımı yapılmalı. Özellikle bayrama birkaç gün kala, bu çalışmalara ağırlık verilmeli.

ÇAPRAZ SATIŞ YÖNTEMİ

En popüler ürünlerinize ek olarak satışını artırmak istediğiniz ürünlerde başarılı olmak için farklı markalarla ya da tedarikçilerle anlaşma yaparak iki tarafın da ürünlerini kapsayan bir kampanya geliştirebilirsiniz. Farklı ürünleri bir araya getirerek oluşturacağınız ikili-üçlü gruplar, bayramda satış trafiğine olumlu yansıyacak.

HEDİYE PAKETİ VE HIZLI KARGO

Satın aldıkları ürünlerin özel paketlerde teslim edilmesi ile kendilerini daha özel hissedecek kullanıcılar, orta ve uzun vadede de sadık müşterilere dönüşebilirler. Ayrıca geniş e-ticaret piyasasında fark yaratmak için bayram dönemine özel olarak aynı gün teslim ya da ertesi gün teslim gibi kargo seçenekleri oluşturulmalı. Özellikle büyük bir kesim, alışverişini son günlere bırakacağı için hızlı kargo seçeneği ile fark yaratmak mümkün.

ÖDEME SİSTEMLERİNDE ÇEŞİTLİLİK

Yılın en çok harcama yapılan dönemlerinin başında gelen bayramlarda hedeflerin tutturulabilmesi için ödeme sistemlerinde yeterli seçenek sunulması gerekir. Sadece bir bankanın Sanal POS’u değil birçok bankanın Sanal POS’u ile online alışveriş fırsatı yaratılmalı ve internetten taksitli alışveriş için kullanıcılara her türlü imkan sunulmalı.