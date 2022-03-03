Besin değeri yüksek sebzeli makarnayla ihracata hazırlanıyor

Sofraların sevilen lezzeti makarnaya yönelik, besin değerini yükseltecek bir dokunuş, önemli bir girişimin doğmasına neden oldu. 15 yıllık gıda mühendisi Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu, 2013’te kurduğu makarnalutfen.com e-ticaret sitesinde, kereviz, brokoli ve ıspanaklı makarna satışına başladı. 9 yılda hızlı büyüyen sitede 16 kadın çalıştıran makarnalutfen.com ürünleri, günde 300 koli, ayda 15 bin paketli ürünü müşterisiyle buluşuyor. Bebek ve çocuklara yönelik organik ürünlerle de tam bir ebeveyn ve aile dostu websitesine dönüştürdüğü girişimi, Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu’na yeni uğraş alanları da açtı.

Bugün makarnalutfen.com üzerinden 16 kadının emeği ile hazırlanan 50 çeşidi makarna olmak üzere 200’e yakın ürün, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılırken, üretim ve satış pazarlamanın başındaki Öztermiyeci, aynı zamanda eğitim ve tavsiyeleriyle de kamuoyunun karşısına çıkıyor.

Ürünleri, Trendyol’da da satışa sunulan, paketli olarak perakende mağazalarda da bulunan makarna.com kurucusu Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu, “Temizlenmesi, ayıklanması ve pişirilmesi en zor sebzeleri seçerek, makarna ile buluşturdum. Ürün tedariğinden, üretimine, satışına, satış sonrasına kadar tüm süreçler ben ve ekibim tarafından titizlikle yönetiliyor. İlk dönem bebek ve çocuk olarak ürünlerimi tüketenler ve ebeveynleri, şimdi yetişkin olarak da müşterim. Sağlıklı beslenme önerilerimi de can kulağı ile dinliyorlar. Paketli satışı artırarak rafl arda daha fazla bulunacağız. Yanı sıra yılsonunda ihracata da adım atacağız” diyor.

Kendisini, ‘ailenizin gıda mühendisi ve annesi’ olarak tanımlayan Tuğba Öztermiyeci Bayburtluoğlu, girişimcilere şu önerilerde bulunuyor: