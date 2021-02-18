Bu yıl Sevgililer Günü harcamaları üç kat arttı

Ödeme kuruluşu PayTR, Sevgililer Günü haftasında yapılan harcamalara ilişkin verileri açıkladı. Yapılan açıklamaya göre Sevgililer Günü haftasında internetten alışveriş hacmi geçen yılın aynı dönemine kıyasla 3 kat arttı.

Sadece 14 Şubat gününde ise geçen yıla göre artış yüzde 75 seviyesinde gerçekleşti. Ortalama harcama tutarının 120 TL olduğu hafta boyunca, en yoğun alışveriş yapılan saat dilimi ise 18:00-21:00 arası oldu. Verilere göre en çok harcama yapılan kategori “Ev eşyaları” olurken, ikinci sırada “aksesuar ve konfeksiyon mağazaları”, üçüncü sırada “bilgisayar ve benzeri elektronik ürünler”, dördüncü sırada “evcil hayvan mağazaları, evcil hayvan yemi ve malzemeleri”, beşinci sırada ise “kozmetik mağazaları” kategorileri yer aldı. “Kadın hazır giyim mağazaları” kategorisinin ise alt sıralarda yer almasıyla dikkat çekti.