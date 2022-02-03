E-ihracat iki kat birden büyüyecek

Selenay YAĞCI

Online alışverişte şirketler, bu yıl e-ihracata yoğunlaşacak. Geçen yıl Türkiye’de e-ihracatta hem ciro hem de adet bazında yüzde 50’lik büyüme gerçekleşti. E-ihracat hacmi 2 milyar 500 milyon doları aştı. Türkiye’den en çok e-ihracat yapılan ilk 10 ülke ise ABD, Almanya, Suudi Arabistan, Fransa, Birleşik Krallık, İtalya, Hollanda, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya şeklinde sıralandı. Sektör temsilcileri, 2022’de vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanarak yüzde 100 büyümesini bekliyor.

E-ticaret sektöründe pandeminin etkisiyle 2020 yılında başlayan büyüme trendi, 2021 yılında da devam etti. Sektör, geçen yıl hedefl erinin de üzerinde büyüdü. 2022 hedefinde ise yüzde 40 büyüme ile 560 milyar TL işlem hacmine ulaşılması var. Sektörde yüzde 50’leri aşan büyüme beklentileri de bulunuyor. Bankalararası Kart Merkezi A.Ş.’nin (BKM) açıkladığı verilere göre 2020 yılında 260,4 milyar TL olarak gerçekleşen internetten kartlı ödemeler, 2021’de yüzde 75 artarak 454,5 milyar TL’ye yükseldi. Hem kullanıcı hem de işyeri tarafında yaşanan dijital dönüşümün etkisiyle internetten yapılan kartlı ödemelerin toplam içindeki payı ise yüzde 25’e ulaştı. Buna göre, geçen yıl her 4 TL’lik kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleşti.

E-İHRACAT ÖNCELİKLİ GÜNDEM

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Emre Ekmekçi, 2022 yılında önceliklerinin e-ihracat olacağını söyleyerek, e-ihracatın bu yıl da büyüme ivmesini devam ettirmesini ve pandemi döneminde yakaladığı yükselişini sürdürmesini beklediklerini belirtti. Türkiye’de e-ihracat alanında 6 katlık bir artış için yol alınması gerektiğini kaydeden Ekmekçi şunları söylüyor:

“Türkiye, 2020-2024 yılları arasında e-ticaretin en fazla büyüme göstereceği ülkeler listesinde yer alıyor. Bu alanın hızlı ülkeleri Arjantin, Endonezya ve Hindistan’ın önünde yer alması bekleniyor. Bu bakış açısına sahip Çin, ABD, İngiltere gibi ülkeler, dijital teknolojileri kullanarak e-ihracat konusunda büyük atılım gerçekleştirdi. E-ihracatın dünya ortalaması toplam ihracatın içinde yüzde 4’lere yaklaşıyor. Türkiye’de ise bu rakam yüzde 0,6 – 0,7’lerde bulunuyor. Gerekli adımların atılmasının da tetiklemesiyle Türkiye, dijitalleşme sayesinde e-ihracatını dünya ortalamasına getirecek.”

Yılın başında yürürlüğe giren internet üzerinden yurt dışına satış yapan mikro ihracatçıya yüzde 50 vergi muafiyetinin pazarı hareketlendirdiğini ifade eden Ekmekçi, şunları anlattı: “2021’de birçok pazaryeri iş modelli siteler üzerinden ürünlerin yurt dışına satışında artış gerçekleşti. Yerel işletmeler de uluslararası ticarette satış yapabilme imkanına sahip olduklarını fark ettiler. Sadece büyük markalar değil yeni girişimciler ve KOBİ’ler sektörde büyük bir pay almaya başladı. Günün sonunda baktığımızda bu rekabet gücü e-ihracat rakamlarında çarpıcı sonuçlarla karşımıza çıkıyor. Pandemi ile yükselişe geçen e-ticaret sektörü, e-ihracata gösterilen talebi de artırdı. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığımızın İhracat Genel Müdürlüğü bünyesinde E-ihracat ve Dijital Pazarlama Dairesi kurması da ülkemiz ve e-ihracat açısından pozitif etki yaratan adımlardan biri oldu. Bu kapsamda pandeminin etkisiyle e-ihracat alanında Türkiye’nin önünün açıldığını söyleyebiliriz. Önümüzdeki dönemde hükümetin attığı adımlarla e-ihracat alanında Türk ürünlerine olan talebin daha da artmasını bekliyoruz.”

PAZARYERLERİNDE PAYI ARTIYOR

Trendyol’un da 2022 planlarında e-ihracat var. Hedef, 5 yıl içinde Trendyol’un satışları içinde e-ihracatın payını yüzde 25’e çıkarmak olarak kondu. Trendyol, 2021 yılında 150 milyon dolar doğrudan e-ihracat gerçekleştirirken yabancı ülkelerdeki müşterilerin platformdan satın aldıkları ürünlerden oluşan ticaretin 115 milyon doları bulan hacmi de eklendiğinde, toplam e-ihracat hacmi 264 milyon dolara ulaşıyor. E-ihracatta 6 milyon sipariş alan grup, 2023 yılında e-ihracat hacmi hedefini 1 milyar dolar olarak belirledi. 2021’de gerçekleştirilen e-ihracatın yüzde 66’sını Avrupa ülkelerine yaparken, yüzde 23'ünü Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Güney Afrika ülkelerine gerçekleştirdi. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, “Türk üreticileri için Avrupa ve Ortadoğu ile beraber 500 milyonluk yeni bir pazar var. Biz üreticileri direkt 500 milyon müşteriyle buluşturacağız. Almanya’daki müşteri, oradaki Trendyol aplikasyonundan girip ürününü satın alabiliyor. Almanca ve Arapça gibi lokal diller de entegre edilecek. Bunların altyapısına yatırım yapıyoruz. Önümüzdeki 5 yılda 5 milyar dolarlık hem yurt içinde hem yurt dışında yatırım düşünüyoruz. Bu operasyonlar için yurt dışında şirket satın almaları da değerlendiriyoruz” dedi.

E-İHRACATÇI SAYISI ARTIYOR

E-ticaretin önemli gündem maddelerinden birinin e-ihracat olduğunu söyleyen GittiGidiyor Genel Müdürü ve eBay MENA Bölge Direktörü Öget Kantarcı ise “Müşteriler yurt dışındaki ürün envanterine yerel platformlardan ulaşmak, yerli işletmeler de ürünlerini aynı şekilde kolayca yurt dışına göndermek istiyor. E-ihracat, istihdam ve dijitalleşmeye olan katkısı, teknolojik altyapı yatırımlarını geliştirip yaygınlaştırması ve yeni pazarlar sunması açısından çok değerli. Bununla birlikte Türkiye ekonomisini canlandıracak oldukça önemli bir atılım alanı. Yerli satıcıların yurt içinde satış yapar gibi ürünlerini GittiGidiyor’da satışa çıkararak 190 ülkedeki milyonlarca eBay kullanıcısına ulaştırmaları için her türlü desteği veriyoruz. Pandeminin başlarında lojistik ve üretim sorunları yaşanmasına karşın başvuru adedimiz oldukça yükseldi. E-ihracat yapan satıcı sayımız önceki yıla kıyasla iki kat artarken, ürün envanterimiz 10 bini aştı.”

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli de “Kur farklılıklarını avantaja çevirmek isteyen satıcılar, 2022’de e-ihracatta dikkat çekici bir büyüme sağlayacak. E-ihracatta KOBİ’lerin payı şu an yüzde 35 seviyesinde. 2022’de bu oranın da yukarı doğru bir grafik çizeceğini öngörüyoruz. E-ihracat da totalde 2022’de büyüyecek” dedi.

E-ihracatta katma değer yüksek

ETİD Başkanı Ekmekçi, “E-ihracatla satılan ürünler sırasıyla giyim, ayakkabı, aksesuar, mücevher, saat, elektronik ve otomotiv parçaları gibi yükte hafif pahada ağır ürünler olduğunu ve katma değer bakımından geleneksel ihracattaki ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu da Türkiye’nin geleneksel yöntemlerle yaptığı ihracata kıyasla e-ihracat yoluyla gelirini daha fazla artırabileceği anlamına geliyor. Ancak e-ihracat yoluyla diğer ülkelere satış yapan firmaların, sürdürülebilir bir ticaret ilişkisi geliştirmek için, yabancı dilde müşteri hizmetleri sunması ve satış sonrası hizmetleri aksatmaması gerekiyor” dedi.