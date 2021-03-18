E-Ticaret artık daha güvenli olacak

E-ticaret uygulamalarına yönelik geçen hafta önemli bir yasal düzenleme devreye alındı. 12 Mart itibariyle yürürlüğe giren Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, sektörün önünü açacak yenilikleri içeriyor. Yasal düzenleme ile, e ticaret uygulamaları gözetim ve denetim kapsamına alınırken, sağlıklı büyümenin de önü açılmış olacak. Yasa ile birlikte e ticaret sitelerinde ' güven damgası' kullanımı devrede olacak.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı ve PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Yasa ile birlikte e-ticaret sektöründe yeni bir dönem başlayacak. Ciddi idari para cezaları ve yaptırımlar öngören düzenleme ile e-ticaretin daha sağlıklı gelişmesinin de önü açılacak. 2020 yılında 200 milyar liranın üzerine çıkan e-ticaret sektörünün hacmi daha hızlı ve güvenli şekilde büyüyebilecek” dedi.

Yürürlüğe giren yasaya ilişkin detayları paylaşan Hakan Çevikoğlu, “Yasa kapsamında güvensiz ve standartlara uygun olmayan ürünler satan e-ticaret sitelerine erişim engeli getirilebilecek. Geçilecek uygulama ile güvensizliği tespit edilen ürünlerin vatandaştan geri çağrılması da sağlanacak. Yeni dönemin en büyük parolası izlenebilirlik olacak diyebiliriz. Bakanlığın getirdiği bu izlenebilirlik ile güvensiz ürünün asıl sorumlusunun tespit edilmesi sağlanmaya çalışılıyor. Bu da e-ticaretin altyapısının güçlendirilmesi adına son derece önemli bir adım” diye konuştu.

Güven damgalı kritik öneme sahip

Güvenli ürün ve güvenli platformun birbirinden farklı konular olduğuna da dikkat çeken Çevikoğlu, “Öncelikle platformların güvenliğiyle alakalı Ticaret Bakanlığımız ve TOBB’un iş birliğiyle hayata geçirilen TRGO olarak da bilinen Güven Damgası sistemimiz var. Bu, alışveriş yaptığınız e-ticaret sitelerinin güvenli olduğunu ifade eden bir damga. Logoya tıklanıldığında Bakanlığın sistemine gidilerek firma teyit de edilebiliyor. Bu sayede vatandaşlar söz konusu yöntemle güvenli siteden alışveriş yaptıklarını öğrenebiliyorlar. Halihazırda 30 civarında bu damgayı almış e-ticaret platformu var".

Güven damgalı sitelere ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Hakan Çevikoğlu, “Bu damgayı alanlar arasında genel pazaryerlerinden tutun da tatlıdan sigortaya, kuruyemişten mobilyaya kadar birçok sektörde faaliyet gösteren firmalar var. Elektronik ticarete olan ilgilinin daha da artmasıyla bu tip uygulamaların gerekliliğini bir kez daha görmüş oluyoruz” dedi.

Güvenli alışveriş için tavsiyeler

Vatandaşlara e-ticaret alışverişleriyle ilgili bazı önerilerde bulunan Hakan Çevikoğlu, “Uluslararası bazı araştırmalar tüketicilerin e-ticaret yoluyla alışveriş yaparken halen güvenlik konusunda endişeler taşıdığını gösteriyor. Tüketiciler öncelikli olarak alışveriş yaptıkları yerlerin güvenli platform olduğuna emin olmalı. Bunun ardından aldıkları ürünün üzerindeki bilgilere dikkat etmeli. Ürünün dışında, alışverişlerin 3D ödeme ile yapılması da tüketici adına önemli bir unsur. Ayrıca bunun yanı sıra kullanılan sitenin ve site eğer bir pazaryeri ise ürünün alınacağı satıcının kullanıcı yorumlarını incelemek de güvenli alışveriş için faydalı olacaktır” diye konuştu.

Fahiş fiyat belirleyen takibe alınıyor

Vatandaşın alışveriş yaparken mağdur olmamalarını sağlamak için ülkemizin ilk güven damgası alan platformu PttAVM olarak kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini anlatan Hakan Çevikoğlu, “Pandemi döneminde vatandaşı mağdur etmeye yönelik fiyat belirleyen 40’ın üzerinde satıcı hakkında inceleme başlatmıştık. İnceleme sonucunda maske, dezenfektan gibi birçok üründe fahiş fiyat uyguladığını tespit ettiğimiz satıcılarla yollarımızı ayırdık. Vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına denetimlerimizi artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Yükseliş trendi sürüyor

E-ticaretin genel ticaret içerisindeki payından da bahseden Hakan Çevikoğlu, “Türkiye’de toplam perakende pazarı içinde e-ticaretin oranı 2017 yılında yüzde 4 civarındaydı. 2018 yılında bu oranın yüzde 5’lere çıktığı görüldü. Son verilere bakıldığında ise artışı net bir şekilde görebiliyorsunuz. ETBİS verilerine göre, e-ticaret’in genel ticaret içerisindeki payı 2019 yılının ilk 6 ayında yüzde 8,4’ken 2020’nin ilk 6 ayında yüzde 14,2 olarak gerçekleşmiş. Pandemi sürecinin bu oranı artırdığı aşikâr. Ancak e-ticaretin hayatı kolaylaştırması noktasında, daha önce hiç online alışveriş yapmamış olanların da bu dönemde e-ticareti deneyimlemesi çok önemli. Bu rakamların önümüzdeki dönemlerde de yükseliş trendini sürdürmesi sürpriz olmaz” dedi.