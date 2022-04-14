E-ticaret devleri vites yükseltti, pazarın potansiyeli 1 trilyon TL

Selenay YAĞCI

E-ticaret sektörünün devlerini ve 35 ülkeden 1500 katılımcıyı Antalya’da bir araya getiren World Ecom 2022 hareketli geçti. Konferansta öne çıkanlardan biri de Türkiye e-ticaret pazar hacminin 2023 yılına gelindiğinde iki kat artarak 1 trilyon TL’ye ulaşma öngörüsü oldu.

Uluslararası E-İhracat Platformu WORLDEF tarafından hayata geçirilen, Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen etkinliğe katılan firmaların global e-ticaret piyasasındaki toplam payları 150 milyar dolar civarında olurken, 1500 katılımcı 3 gün boyunca iş birliği fırsatlarını değerlendirdi, 25 bine yakın B2B görüşme yapıldı. WORLDEF Başkanı Ömer Nart, gelecek yıl katılımcı sayısının Antalya’da 5 bin olması beklediklerini, 5 yıl içinde de 100 bine ulaşmayı hedefl ediklerini söyledi. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETiD) Başkanı Emre Ekmekçi, “Türkiye’deki e-ticaretin payı toplam ticaret içindeki payı 0,3’lerdeydi, bu yıl bu oran ortalama yüzde 16’lara kadar yükseldi. Türkiye’deki toplam ticaretin yüzde 16’sını yapan bir sektör haline geldik” dedi.

Türkiye, e-ticarette yükselen yıldız

Toplantıya video mesaj ile katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle “Geçen yıl küresel e-ticaret kullanıcı sayısı 3 milyarı aştı. Bu tüketicilerin harcamaları ise 4,9 trilyon dolar oldu. Ülkemizde son 5 yılda e-ticaret hacmi 4 katına çıktı. 2020 yılında 225 milyar TL’ye ulaşan toplam e-ticaret hacmimiz 2021 yılının ilk yarısında da süratle artmaya devam etti. Türkiye, e-ticaretin yükselen yıldızı olacak. World Ecom Etkinliği gibi e-ticaret sistemine katkı sunan organizasyonları son derece önemsiyoruz” diye konuştu.

E-ihracat kanallarında çok fazla fırsat var

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, e-ihracat üzerinden Türk üreticiyi dünyaya açmanın önemine değinerek, “2023’te dünya genelinde e-ticaret hacminin 6,5 trilyon dolara ulaşması, 2024 yılına gelindiğinde de dünyada toplam ticaretin yüzde 22’sinin e-ticaret üzerinden gerçekleşeceği öngörülüyor. Geçen yıl küresel e-ticaret kullanıcı sayısı 3 milyara ulaştı, globalde e-ticaret harcamaları ise 5 trilyon dolara yaklaştı. Türkiye için e-ihracat kanallarında çok fazla fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye’de 2019 yılında 136 milyar TL olan e-ticaret işlem hacmi 2021’i 400 milyar TL ile kapattı. 2022 ve 2023 yıllarında her yıl yüzde 50 büyümeyle Türkiye’de toplam e-ticaret hacminin, 2023 sonunda 1 trilyon TL sınırını aşacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

İlk global toplantı Ekim'de Londra'da

Bu yıl etkinliklerinin globalleşeceğini açıklayan Nart, ilk global toplantının 25-26 Ekim’de Londra’da yapılacağını söyledi. Ömer Nart, World E-Commerce Forum-Londra Global Meeting’ine yaklaşık 300 firma ve 1000 kişinin katılımını beklediklerini dile getirdi. WORLDEF Başkanı Nart, “Avrupa e-ticaret ekosisteminin bütün paydaşları bu etkinlikte buluşacak. Türkiye ve Birleşik Krallık’taki firmalara iş birliği fırsatı sunacak ve bölgenin en büyük e-ticaret ya da servis sağlayıcıları ile iş ortaklığı yapma imkanı sağlayacak bir etkinlik olacak. Avrupa’nın en büyük e-ticaret pazarı Birleşik Krallık’ta e-ticarete adım atmayı düşünen firmaların bu fırsatı değerlendirmelerini tavsiye ediyoruz” dedi.

700 milyar sterlinlik pazar

WORLDEF Başkanı Ömer Nart,“Birleşik Krallık e-ticaret pazarı 700 milyar sterlin değerinde çok büyük bir pazar, Türk e-ticaret firmalarının bu pazardan aldığı payı artırmayı hedefl iyoruz” ifadelerini kullandı. ShopiVerse CEO’su Orxan Isayev “Türkiye’de üretilmiş kaliteli, markalı ürünlerimizi İngiltere üzerinden ilerleyerek Avrupa pazarına da açmak istiyoruz.” dedi. Frugoo Direktörü Håkan Thyr, “Londra’daki etkinliğin Fransa ve Almanya’da büyük yankıları olacağını düşünüyoruz.” derken, Channel Advisor MENA Direktörü Hakan Aydemir “Londra’daki bu buluşmada amaç sadece Türk markalarını Avrupa’ya getirmek değil; oradaki müşterilerimize de Türkiye’nin kapılarını açmak” dedi, etkinliğin Almanya’da da yapılmasını talep ettiklerini ifade etti.

E-ticaret sürecinde en önemli kaynak zaman ve vizyon

Shopiverse CEO’su Orxan İsayev ise, e-ticaret sürecinde pek çok önemli noktanın bulunduğunu, en önemli kaynakların ise zaman ve vizyon olduğunu belirtti. Yolun nereden başlayacağı ve nereye gideceği noktasında bir bilinmezlik olduğunu vurgulayan İsayev, şunları kaydetti: “E-ticaret süreci dört fazdan oluşuyor. Bunlar; e-ticaret fazı, e-ihracat fazı, ihracat e-fazı ve son olarak global pazaryerlerine dönüşme noktası. Bazı pazaryerlerinde tüketiciler çok hızlı bir şekilde teslimat istiyor, ancak bu her noktada aynı olamayabiliyor. Bu işe başlarken ilk olarak lojistik birim faaliyetleri düşünülmeli.” Shopiverse hizmetleri hakkında da bilgi veren İsayev, “Bir şeyi yapmak önemli ama doğru zamanda yapmak daha da önemli. Shopiverse bugünün sorunlarına doğrudan çözüm üreten bir fikir olarak ortaya çıktı. Uygulama sipariş öncesi ve sonrasında; 2 kıtada ve 20’nin üzerinde ülkede 30’dan fazla pazaryerinde hizmet veriyor’’ dedi.

Türk firmaları Rusya'da 124 milyon kişiye ulaşabilir

CDEK CEO’su Sertalp Demirağ, Rusya’da gerçekleştirdikleri yatırımlara devam ettiklerini ve e-ihracatta odak noktalarının Rusya olduğunu bildirdi. Rusya’ya gerçekleştirilen siparişlerde sürenin kısalmasının talebi artırdığını vurgulayan Demirağ, “Rusya’ya evrak gönderimi pek çok firma tarafından durduruldu. Ancak biz hâlihazırda devam ediyoruz. Rusya dijital pazarlamada Yandex üzerinden yürüyen bir sisteme sahip. Biz firmalara bu anlamda da destek sağlıyoruz. Türk firmaların Rusya pazarında 124 milyon kişiye ulaşması mümkün” dedi.