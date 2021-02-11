e-ticaret H-TİCARETE dönüşüyor

Pandemi alışveriş alışkanlıklarımızı olduğu gibi beklentilerimizi de değiştirdi. Artık verdiğimiz siparişlerin en hızlı şekilde bize ulaşmasını istiyoruz. Hızlı teslimat, müşteri kanadında öncelikli beklentiler arasına girdiği gibi e-ticaret uygulayıcısına da düşük stok maliyeti ve çalışan verimliliği yönünde de artılar sağlıyor. Yanı sıra tabi ki rekabette de avantaj sunuyor. Sektöre baktığımızda şirketlerin, son dönemde hızlı teslimata yönelik çözüm uygulamalarını artırdığını görüyoruz. Bu yönüyle, hızlı teslimatın önümüzdeki süreçte de en önemli rekabet unsurlarından biri olmayı sürdüreceğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

Tüketiciler teslimatta sabırsız

Tüketicilerin online siparişlerinin tesliminde giderek daha sabırsız olmaya başladığını söyleyen Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın “Örneğin 2012 yılında ücretsiz kargo için tüketicilerin makul olarak kabul ettiği teslimat süresi 5,5 günken, 2017 yılında bu süre 4,5 güne indi. Bugün ise bu süre 2-3 güne hatta büyükşehirlerde 24 saate inmiş durumda. Market siparişlerinde ise teslimat süresi 15 dakika gibi muazzam hızlara ulaştı” diyor.

Yemeksepeti olarak operasyonlarının odak noktasında hızlı teslimat olduğunun da altını çiziyor.

Hızlı ticaret için yatırım yapan bir başka şirket ise Boyner. Boyner Express ile iş ortağı kargo şirketlerinin sunduğu hizmetlere ek olarak kendi dağıtım ağını da devreye sokan şirket, yeni dağıtım ağının belirli noktalarında dağıtım sektöründe kullanıcı dostu, güvenli ve hızlı teslimat mottosuyla hizmet veren Scotty’den hizmet ve destek alıyor.

Sadece Boyner değil, e-ticaret platformlarının da bu alanda yatırımlarına şahit olduk. Hepsiburada, hızlı teslimatta Hepsijet lojistik şirketini hayata geçirirken, Trendyol da pandemi sonrası artan talebe daha hızlı cevap verebilmek için Trendyol Express’i kurdu.

Trendyol yakın zamanda müşterilerinin zamandan tasarruf edeceği hem de evde kargo beklemek zorunda kalmayacağı teslimat modeli olan kargo teslimat noktaları oluşturmaya başladı. Sektörde bu yönde yapacağı yenilikçi yatırımlarla öne geçmeyi hedefleyen Trendyol, devreye aldığı yeni uygulamalarla mahalli esnaf gibi noktaları çözüm ortağı yapıyor. Müşterilerin paketlerini anlaşmalı olduğu esnaf gibi teslimat noktalarından istedikleri zaman teslim alabilmelerine olanak yaratıyor.

Diğer bir yenilikçi teslimat uygulamasını ise Hepsiburada başlattı. Artık alışveriş yapanlara bu platformdan verdikleri siparişleri herhangi bir Petrol Ofisi istasyonundan teslim alma seçeneği sunuluyor. Şirket, Hepsimat adını verdiği bu hizmete 250 yeni nokta daha eklemeye hazırlanıyor. Bu yeni teslimat noktaları bakkal, kırtasiye ve çiçekçi gibi esnek çalışma saatleri olan mahalle esnafından oluşacak.

PttAVM.com’dan verilen siparişlerin ise PTT şubelerinden ve Kargomat’lar üzerinden teslimatları gerçekleştiriyor. Müşteriler siparişini oluştururken 5 bin PTT şubesinden birini seçerek; siparişini şubeden teslim alabiliyor veya adresine en yakın Kargomat’tan ürünlerini temin edebiliyor. Şirket aynı gün teslimat için de çalışmalarını sürdürüyor.

Mücevheri de bilgisayarı da hızlı bekliyoruz

Sadece acil ihtiyaçlar için hızlı teslimat beklenir sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü artık mücevherden teknolojiye ve outdoor malzemelerine kadar her üründe hızlı teslimat beklentisi söz konusu. Bu da şirketlerin bu alanda yatırıma soyunmasını beraberinde getiriyor. Örneğin Teknosa’da hızlı teslimat ağını büyüten şirketlerden. Online alışverişlerde 48 ilde aynı gün ve ertesi gün teslimat gerçekleştirebilen şirketin, müşterilerine araçta teslimat seçeneği de sunuyor. Ariş Pırlanta Satış ve Pazarlama Direktörü Eda Güzeliş, pandemiyle birlikte hızlı teslimat adına, kuryeler ile çalışmaya başlayıp, aynı gün içinde teslimat yapmaya başladıklarını söylüyor. Ürünü sitede beğenip görmek isteyen müşteriye, hijyen kurallarına uyarak adresinde ürünü görmesini sağladıklarını da aktarıyor. Outdoor ürünlerin satıldığı SPX’de de “aynı gün” teslimat operasyonuna başlayan şirketler arasında yer alıyor.