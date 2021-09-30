E-ticaret lojistiğindeki yatırım rüzgârından KOBİ’ler kârlı çıkacak

Selenay YAĞCI

E-ticaret faaliyetlerinin altın kurallarından bir tanesi sağlıklı teslimattır. Satın alınan ürün kadar, hatta kimi zaman onun da önüne geçen öncelik olarak müşterinin ana beklentisi haline gelen teslimat konusunda Türkiye son dönemde bir hayli yol aldı.

Hatta pek çok gelişmiş ülkede ilgili sokak veya mahallelerde kurulan ortak alım ofisleri üzerinden yürüyen kargo faaliyetlerinin, Türkiye’de kapılara kadar hizmet götürdüğünü düşündüğümüzde, sektörün servis kalitesinin üstünlüğü tartışılmaz.

Yine de tüketicinin zaman zaman eleştiri konusu yaptığı gerçeğini değiştirmeyen bu hizmet kalitesinde çıtanın daha da yükseltilebilmesi için lojistik şirketleri, organizasyon ağlarını önemli yatırımlarla güçlendiriyor. E-ticaretin hızlı gelişimi ve hizmet alanının gelişmesi, bu yatırımları aslında bir taraftan da zorunlu kılıyor. Dört bir koldan yürüyen yatırımlarda, daha çok alan kapsama dahil edilirken, büyük ölçekli çalışan grupların yanı sıra KOBİ düzeyindeki esnaf ve işletmelerin de hizmetlerden daha çok pay almasının önü açılıyor.

E-ticaret ile yeni iş modelleri ortaya çıkarken, lojistik ve kargo alanındaki şirketler arasında operasyonel ve dijital dönüşümler hızlandı. Özellikle otomasyona yönelik kurulumlar artarken, e-ticarete yönelik depo kapasiteleri de büyütülüyor. Taşıma ölçeklerini küçülterek, müşteri sayısını hızla büyüten lojistik şirketlerinin fiyat tarifelerinde de, artan iş hacmi ve kapasite kullanımlarıyla birlikte gerileme gözleniyor. Bunun yanı sıra Türkiye’de hizmet ağları genişlerken, dünyada servis edilen noktaların sayısı da yatırımlar sayesinde hızlı artıyor.

KOBİ'lerin yurt dışında büyümeleri için fırsat

Ekol, kısa bir süre önce karayolu taşımacılığında mikro ihracat gönderilerini kapsayan hızlı servisi e-ihracat hizmetine başladı. Yatırımla ilgili bilgi veren Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Dış ticarette havayolu taşımacılığına alternatif bir servis yaratıyoruz. Mikro ihracat kapsamında e-ticaret ürünlerini karayolu hızlı servisimiz ile Avrupa’da her noktaya direkt kapı teslimi olarak gerçekleştiriyoruz” diye konuştu. Eş zamanlı olarak n11 iş birliğiyle bir e-ticaret lojistiği hizmeti olan n11depom’u hayata geçirdiklerini hatırlatan Ekiz, “n11depom, e-ticarette hizmet veren firmaların tüm operasyonel yükünü üstlenerek, satışa odaklanmasını sağlıyor. n11depom tarafından sunulan operasyonel çalışmaların tamamı Ekol tarafından gerçekleştiriliyor” dedi. Ağırlığı 300 kilogramdan az ve 15 bin Euro limitine kadar Elektronik Ticaret Gümrük Beyanı (ETGB) ile sevk edilen gönderilerin taşınacağı bu hizmeti ile Ekol, dış ticarette havayolu taşımacılığına alternatif getiriyor. Havayolu taşımacılığına göre daha az maliyetli, klasik karayolu taşımacılığından ise çok daha hızlı bu hizmet ile Ekol, müşterilerinin ürünlerini Avrupa’nın her noktasındaki son kullanıcılara çok daha az prosedür ile teslim ediyor. Ekol Türkiye Ülke Müdürü Arzu Akyol Ekiz, “Ürünlerini e-ticaret platformlarından satışa sunan yerli üreticilere yeni hizmetimiz sayesinde gümrük müşavirine ihtiyaç duymadan, daha az bürokrasiyle en hızlı şekilde yurt dışındaki nihai müşterilerine ulaştırmalarını sağlıyoruz. Bu özelliğiyle e-ihracat hizmetimizin KOBİ’lerimiz için büyük avantaj yaratarak onların büyümelerine katkı sağlamasını bekliyoruz” dedi. Ekol’ün e-ihracat hizmeti; tekstil, aksesuar ve yedek parça gibi sektörlere ticarette kolaylık imkanı sağlıyor.

Trendyol’un resmi KOBİ sağlayıcısı oldu

E-ticaret alanındaki yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Sertrans Logistics, yurtiçi büyüme hedefleri doğrultusunda bir adım daha atarak İstanbul Akpınar’da 30 bin metrekarelik yeni bir depo açtı. Pandemi döneminde 40 bin metrekarelik depo yatırımıyla mevcut platformunu büyüten Sertrans, Hadımköy Akpınar mevkiinde 30 bin metrekarelik bir e-ticaret deposu daha açtı. Sadece e-ticaret lojistiği operasyonuna özel olan yeni deponun faaliyete geçmesiyle birlikte Sertrans’ın toplam depolama kapasitesi yaklaşık yüzde 25 artarak 140 bin metrekareye ulaştı. Yeni yatırımla birlikte e-ticaret büyüme hedeflerine ulaşma noktasında önemli bir adım attıklarını söyleyen Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, “Ticaretin giderek dijitalleşmesi, ticaret hayatında sınırları da gerçek anlamda kaldırdı. Yaşanan e-ticaret dönüşümü, bu durumun tetikleyici unsuru oldu. Artık e-ticaretin toplam ticaret içindeki payı yüzde 20'ye yaklaştı ve yakın gelecekte bu oran, çok daha yukarı çıkacak” dedi. E-ticaret lojistiği alanında yaklaşık 6 milyon adetlik bir depolama kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Sertrans Logistics Strateji ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, “Bu kapasiteyi önümüzdeki birkaç yıl içinde 2-3 katına çıkartacağız. En uygun çözümlerimizle özellikle KOBİ’lere destek olacağız” dedi. Geçtiğimiz günlerde Sertrans Logistics olarak, Trendyol’un resmi KOBİ lojistiği hizmet sağlayıcısı olduk. Bu proje, Türkiye’deki KOBİ’lerin ürünlerini çok daha fazla kişiye ulaştırabilmeleri için başlatıldı. Platform içinde yer alan işletmelerin ticaret hacmi arttıkça lojistik ihtiyaçları da artıyor. Bundan böyle Trendyol’da yer alan KOBİ’lerin lojistik ihtiyaçlarını karşılayacağız” dedi. 2022’de 15 milyon Euro’yu aşkın yatırımla 75 bin metrekarelik yeni bir depo hazırlığı içinde olduklarını belirten Batuhan Keleş, bu yatırımların Sertrans’ı 2023 hedefine götüreceğini vurguladı. Şirket, 2022’de depolama kapasitesini 230 bin metrekareye çıkarmayı hedefliyor.

Büyüme ve yatırımın odağında e-ticaret var

Lojistiğin önde gelen şirketlerinden Omsan, büyüyen e-ticaret lojistiğinden daha fazla pay almak için yatırımlarını hızlandırıyor. Omsan Lojistik Genel Müdürü Cömert Varlık, şirketin orta ve uzun vadeli strateji planlarına bağlı kalarak, sektördeki yenilikçi uygulamaların öncüsü olmaya devam edeceklerini ifade ederek, “Hizmet yelpazemizi genişleterek, tüm iş süreçlerimizde dijitalleşmeyi, müşteri memnuniyetini ve yetişmiş insan unsurunu odağımızdan kaçırmayarak, global bir lojistik hizmet sağlayıcısı olma hedefiyle sürdürülebilir büyümemizi devam ettireceğiz. Diğer yandan özellikle e-ticaret sektörüne yönelik geniş kapsamlı atılım hedeflerimizi gerçekleştirmek için altyapı çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gerek konvansiyonel gerekse e-ticaret lojistiği süreçlerimizi bu atılım hedefi paralelinde şekillendiriyoruz. Depolama ve dağıtım alanlarımızın genişlemesine katkı sağlayacak, dinamik ve hızlı hareketlere imkân verecek tasarımları planlıyor, teknolojik altyapımızı revize ediyoruz” diye konuştu.

Mikro dağıtım faaliyetleri gündemde

Pandemiyle birlikte özellikle e-ticarette mecburi değişikliklerin görüldüğünü ifade eden Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan, bu durumun lojistik firmalarının yatırım stratejilerini yeniden kurgulamalarına neden olduğunu söyledi. Damla Alışan, “Daha yaygın depoculuk ve mikro dağıtım faaliyetleri gündemimize geldi, gelmeye de devam edecek. Zira stok politikaları değişti, değişiyor. ‘Tam zamanında’ ürün politikası, karantina dönemi sonrasında yeniden tasarlanacak bir üretim politikası haline geldi. Artık kurumlar, belirsizliklere karşı envanterlerini yeniden ayarlayacak ve daha fazla stok tutma eğiliminde olacaklar. Biz de Alışan Lojistik olarak bu çerçevede yatırımlarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

Fevzi Gandur İstanbul’u e-ticaret üssü yaptı

Lojistiğin köklü markalarından Fevzi Gandur Logistics, e-ticaret operasyonlarına yoğunlaştı. Şirket, İstanbul Havalimanı’ndaki serbest deposunu aynı zamanda e-ticaret sektörüne yönelik fulfilment hizmetler için bir üs haline getirdi. Fevzi Gandur Logistics Hava ve Deniz Taşımacılığı Genel Müdürü Hasan Şafak, “Tüm e-ticaret ve e-ihracat süreçlerini fulfilment hizmetlerimizle kusursuz ve entegre bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Zaman ve maliyet avantajı sağlayarak müşterilerimizin rekabette bir adım öne çıkmasını sağlıyoruz” dedi.

Gönderiler içerisinde e-ticaretin payı %60’a ulaştı

Pandemiyle hızlanan e-ticarette küresel hacim, 2021 yılında yüzde 14 artışla 4,9 trilyon dolara yükselecek. Türkiye e-ticaret pazarının ise bu yıl yüzde 50 büyüme ile 400 milyar TL’ye ulaşması bekleniyor. Lojistik firmaları da büyüyen e-ticaret pastasından daha fazla pay almak için bu alana yönelik yatırımlarını hızlandırıyor. E-ticaret lojistiğinde e-ihracat ve e-B2B yeni büyüme alanları olarak öne çıkıyor. KOBİ’lerin sisteme giriş hızı da sürekli artıyor. Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) raporuna göre, e-ticarete katılan işletme sayısı 2015’ten beri toplam yüzde 42 arttı. Geleneksel lojistik sektöründe hacim artarken, mikro dağıtım gibi çeviklik ve teknoloji odaklı yeni değer önerileri gelişmeye başladı. Bu gelişmelerle e-ticaret teslimat hizmeti giderek daha çok ucuzluyor. Tüm bu gelişmeler KOBİ’ler için de fırsat yaratıyor. Lojistik sektöründe 2020’de tüm gönderiler içerisinde e-ticaretin payı yüzde 60’a ulaştı. Bu yıl bu oranın artması bekleniyor. E-ticaretteki büyümenin de etkisiyle lojistik sektörüne yüzbinlerce yeni istihdam katıldı. 2020’de kargo sektöründe istihdam artışı ise yüzde 65 oldu. Pandemiyle birlikte öne çekilen dijital yatırımlar, şirketlerin verimliliğine ve operasyon hızına önemli katkılar sağladı.

Alibaba.com’un sayılı çözüm ortaklarından oldu

Pandeminin tedarik zincirinde şirket olarak bu değişime hızlı adapte olarak iş hacimlerini yüzde 50 artıran Horoz’da yeni büyüme alanı e-ticaret olacak. Şirket, ihracattan dağıtım ve otomasyonlu depoculuğa kadar e-ticaretin tüm alanlarına yatırım yapıyor. Uçtan uca e-ticaretin tüm süreçlerine cevap verecek, E-LOG adı verilen e-ticaret platformu yatırımları hakkında bilgi veren Türkiye’nin en köklü lojistik şirketlerinden Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, şunları anlattı: “E-ticaretin tüm paydaşlarını ‘bağlan ve çalış’ mantığında bir araya getirmeyi ve tek entegrasyon ile tüm paydaşlarla direkt çalışılabilir hale gelmesini hayal ettik. E-LOG platformu firmalara ve KOBİ’lere maliyet, satış hacmi ve bağımsız olabilme avantajları getirecek. Yeni hayata geçirdiğimiz projelerimizden biri de online ticaret devi Alibaba.com’un Türkiye’deki sayılı çözüm ortaklarından biri olmamız. Ürünlerini dünyaya satmak isteyen firmalar artık Horoz Lojistik üzerinden, yüzde 60 devlet teşviği ile Alibaba.com’a üye olabiliyorlar. Global pazarlara dijital olarak açılmak isteyen tüm firmalar için bu inanılmaz bir hizmet kolaylığı sağlıyor.”