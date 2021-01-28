e-ticarete yeni başlayacaklar nelere dikkat etmeli?

Pandemiyle birlikte hemen hemen her sektörden şirket ya e-ticaret için yatırım yapmaya başladı ya da bu yatırım için araştırma safhasına girdi. IdeaSoft CEO’su Seyhun Özkara, e-ticarete başlamak isteyen işletmelerin, ihtiyaçları karşılayacak ve güvenli bir altyapıya, ürünlerin ödemesini almak için sanal posa, müşteriye iyi bir deneyim sunmak ve ürünleri ulaştırmak için bir kargo anlaşmasına ihtiyacı olduğunun altını çiziyor. Seyhun Özkara, e-ticarete yeni başlayacak şirketlere pazarlama ve satış kanalları noktasında 360 derece strateji belirlenmesi gerektiğini dile getiriyor. E ticarete yeni başlayacak şirket, kurum veya gerçek kişilerin fiziki mağaza gibi dijital mağazalarıyla yakından ilgilenmesi gerektiğini kaydeden Seyhun Özkara ile ilk adım sorularına yanıt aradık:

E- ticaret yapmak isteyen bir KOBİ bu konuda nasıl bir maliyetle karşı karşıya kalır?

E-ticaret yapmak isteyen bir KOBİ için bunun ortalama maliyeti sektöre ve ihtiyaçlara göre değişebilir, fakat genel olarak düşünürsek aylık 200 TL ile bin 500 TL arası diyebiliriz.

E- ticaret sitesi kurulumu aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalar neler? KOBİ’ler özelinde bakmak gerekirse nasıl ki fiziki bir mağaza sahibi vitrindeki ürünleri düzenliyorsa, yeni gelen ürünlerini vitrine koyuyorsa, kampanya ve indirimler yapıyorsa bunlar aslında dijitalde de aynı şekilde ilerliyor. En çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri; fiziki bir mağaza sahibi dükkanıyla ne kadar ilgileniyorsa aynı şekilde sanal mağazası için de gereken özeni göstermelidir. Mağazaya bir müşteri girdiğinde ürün nasıl anlatılıyorsa e-ticarette de aynı şekilde, ayrıntılı ve doğru biçimde açıklamalarla ürünün tanıtılması çok önemli. Bunun yanı sıra müşterilerinizin size erişebilecekleri bir telefon numarası veya canlı destek alabilecekleri bir mesajlaşma alanı olması da avantaj sağlayacaktır. Sitenizi ziyaret eden bir kullanıcının almak istediği ürüne yönelik aklında bir soru işareti varsa bunu hızlıca size sorabilmeli ve alışverişine güvenle devam edebilmelidir.

Kargo hizmetleri konusunda tercihler neye göre belirlenmeli?

Pandemiyle beraber tüketicilerin beklentileri de değişti, internetten aldıkları bir ürünün 0-48 saat içinde teslim olmasını bekliyor ve buna göre alışveriş yapıyorlar. Bu dönemde kargo ve lojistik alanının hem önemini hem de gelişime açık olduğunu gördük. Firmalar sektörüne, sattığı ürün grubuna ve ihtiyaçlarına yönelik hizmet alabileceği kargo anlaşmaları yapmalı.

Yazılım desteği alma konusunda neler önerirsiniz? Bu işin maliyetleri neler? Ürünlerini internetten satmak isteyen işletmelerin tercih edebileceği birkaç yöntem var. E-ticarete başlarken dikkat edilmesi gereken şeylerden biri sitenin ve siteye gelen müşterilerin datalarının güvenliği güvenliği. Kullanacağınız altyapıyı seçerken hem data güvenliğine hem de kullanacağınız panelin kolay olmasına, esnek ve güncel bir yazılım seçmeye özen gösterin. Kullandığınız yazılım e-ticaret yolculuğunuzun başından sonuna çok önemlidir.

E-ticaret sitesi kurduktan sonra bunu duyurmak için nasıl bir pazarlama yapılmalı? Kendi sitesi olsa da online pazar yerlerine girilmeli mi? Bu şirketlere ne katar?

E-ticaret ve dijitalleşme sürecinde gerek pazarlama gerekse satış kanalları için 360 derece bir strateji belirlenmesi ve tüm kanalların kullanılması gerekir. Bu da demek oluyor ki; hem e-ticaret sitenizin olması hem sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor olmanız hem de ürünlerinizi pazaryerlerine yüklemeniz gerekiyor.

E-ticaret siteleri için reklam özellikle başlangıç aşamasında can suyu niteliği taşıyor. Görünür olmak, diğer firmalardan farklı olduğunuz noktaların altını çizmek ve müşteri memnuniyetini merkezde tutmak sizi bir adım öne taşıyacaktır taşıyacaktır.

e-ticarete nasıl başlanır?

Ürünlerin belirlenmesi ve maliyetleri

Şirket kurulumu

E- ticaret sitesi sitesikurulumu kurulumu

Domain ve hosting hizmetleri

Ödeme yöntemleri

Kargo hizmetleri

Yazılım desteği

Dijital pazarlama

Sosyal medya

Mobil uygulama

Online pazar yerleri

e-ticarette dikkat edilmesi gereken konular