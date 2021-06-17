E-ticarette güven SSL sertifikasıyla başlıyor

Selenay YAĞCI

Pandeminin de etkisiyle internet kullanımının hızla arttığı 2020’nin ardından, dünya 2021’e yepyeni kullanıcı alışkanlıklarıyla girdi. Tüketicilerin dijitale olan ilgisi, e-ticaret sitesi sayılarını da aynı oranda artırdı. Çoğalan alternatiflerle birlikte güvenlik, kullanıcıların internet sitesi tercihleri için açık ara önde bir kriter haline geldi. E-ticaret sitelerinde güvenliği sağlamanın başında da SSL güvenlik sertifikası geliyor. SSL sertifikası, kısaca internet sitesindeki trafiği şifreleyerek veri korsanlığı girişimlerine engel oluyor.

İnternet kullanıcılarının yüzde 85’i, SSL güvenlik sertifikası olmayan sitelere güvenmiyor. SSL kullanımında dünyada 12. sırada yer alan Türkiye’de ise güvenlik sertifikalarına olan talep giderek artıyor. Öte yandan Türkiye’de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında SSL sertifikasına sahip olmayan hiçbir sitenin e-ticaret faaliyeti yürütmesine izin verilmiyor. E-ticarete yeni başlayan işletmeler için olmazsa olmaz yatırımların başında SSL güvenlik sertifikası geliyor.

Arama motoru görünürlüğüne yardımcı oluyor

‘Güvenli Değil’ uyarı mesajı, internet sitesinin saldırıya uğradığı anlamına gelmese de, web sitesinin bir SSL sertifikasına sahip olmadığı, dolayısıyla hem internet sitesi sahibini hem de ziyaretçilerini riske attığı anlamına geliyor. Açılımı Güvenli Yuva Katmanı (Secure Sockets Layer) olan SSL, internet sitesi sunucusu ile tarayıcı arasında şifreli bir bağlantı kurarak iletilen verilerin gizli kalmasını sağlamaya yardımcı oluyor. İnternet sitesi bir SSL sertifikasıyla korunuyorsa, site ziyaretçileri sitede gezinmenin, alışveriş yapmanın ve bilgilerini girmenin güvenli olduğunu görüyor. Buna ek olarak SSL sertifikası, 2014’ten bu yana Google arama algoritmalarında önceliklendirme kriteri. Yani Google’da arama görünürlüğünün iyileştirilmesine yardımcı oluyor. Doğru bir şekilde SSL sertifikaları yüklenmiş siteler arama motoru sonuç sayfalarında daha üst sıralarda yer alıyor. SSL sertifikasına sahip olmayan siteler üzerinden yılda ortalama 48 bin kişisel veri çalınırken, dünya genelindeki ilk 10 bin internet sitesinin SSL kullanım oranının ise yüzde 78,93 olduğu görülüyor.

TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, bir e-ticaret sitesinde SSL sertifikası mutlaka olması gerektiğine işaret ediyor. GoDaddy Türkiye ve MENA Kıdemli Bölge Direktörü Selina Bieber ise konuyla ilgili olarak şunları söylüyor: “Son veriler, 2020 yılında Türkiye’deki siber saldırıların yüzde 81 arttığını ve bu saldırıların yüzde 43’ünün küçük işletmeleri hedef aldığını gösteriyor. Bu nedenle hiçbir işletme saldırıların hedefi olamayacak kadar küçük olduğunu düşünmemeli ve online varlıklarını korumak için gerekli önlemleri aldığından emin olmalı. Bunun için de önemli bir ilk adım, web sunucusu ve tarayıcı arasında iletilen kişisel verileri koruyan bir SSL sertifikası yüklemek.”

Güven Damgası alan site sayısı artıyor!

E-ticaret sitelerine verilen elektronik işaret ‘Güven Damgası’, aranan bir sembol haline gelmeye başladı. Online alışverişlerde başta güvenlik olmak üzere asgari şartları sağlayan e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası online alışveriş bilinci arttıkça tüketici tarafından aranan bir sembol haline geldi. Sektör temsilcilerine göre önümüzdeki dönemde de alışverişi Güven Damgası olan sitelerden yapmak daha tercih edilir hale gelecek. KOBİ’ler başta olmak üzere işini e-ticarete de taşımak isteyen herkesin öncelikle bu yatırımı yapması gerektiği de vurgulanıyor. TÜİK verileri, online alışveriş yapanların yaklaşık yüzde 25’inin çeşitli sorunlar yaşadığını ortaya koyuyor. Bu sorunların başında da sahte internet sitelerinin yaşattığı mağduriyetler geliyor. Güven Damgası uygulaması ile online alışveriş siteleri bir teste tabi tutuyor. Testi başarıyla geçen sitelerde Güven Damgası ibaresi yer alabiliyor. E-ticaret sitelerinin ana sayfalarında bulunacak bu sembol, o sitenin belli başlı güvenlik tedbirlerini almış olduğunu ve güvenilir bir site olduğunu kullanıcılara göstermek amacını taşıyor. Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirmesi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından verilen Güven Damgası’nın bedeli, işlem hacmine göre KDV’siz 3 bin TL ile 15 bin

TL arasında değişiyor. ‘Güven Damgası’ uygulaması, ilk olarak 2017 yılında devreye alınmıştı. Ardından pandemiyle birlikte ivme kazanan e-ticaretin daha güvenli ortam olması için 2020’de Ticaret Bakanlığı bir çağrıda bulundu. Güvenlik testi raporu ile yapılabilen başvuru sonucunda, online ortamda müşterilerinin güvenliğini sağlayabilecek asgari şartlara sahip olan e-ticaret firmaları 'Güven Damgası’ alabiliyor. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Mehmet Kayış, ilk başta 13 şirketle başlayan Güven Damgası’na son 1 yılda birçok şirketin başvurduğunu belirtti. Kayış, damganın titizlikle verildiğini vurgulayarak, bugüne kadar Güven Damgası’nı alan e-ticaret sitesi sayısının 51’e ulaştığını kaydetti. Bu sayının büyük şirket küçük şirket demeden her geçen gün arttığını belirten Kayış, Güven Damgası’nın özellikle KOBİ’lerin e-ticarette güvenilirliğine destek olduğunu ve damgaya sahip KOBİ’lerin satışlarının artacağına inandıklarını söyledi. Güven damgası uygulaması ile sektörün son birkaç yılda hızla büyüdüğünü ifade eden Kayış, “Online alışverişte tesis edilen güven ortamı, vatandaşın e-ticaretin avantajlarından faydalanmaya daha istekli olmasını sağladı. Sektör bu nedenle güvenli ve hızlı bir şekilde büyüyor” dedi.

Türkiye’de SSL trafiği yüzde 90’ a yaklaştı

Google raporlamasını temel alırsak, 2016 yılından günümüze Türkiye internet trafiğinde SSL ağırlığı 2 katına çıktı. Bu büyümeyle birlikte Türkiye’deki veri transferlerinin Ağustos 2020 itibarıyla yüzde 89 oranında SSL şifrelemesiyle gerçekleşti. Türkiye’de en çok tercih edilen SSL türünün ise alan adı doğrulamasıyla çalışan DV SSL olduğu, kamu kurumlarının ise yerli markaları tercih ettiği görülüyor.

Güvenlik bilinci oturdu, SSL talebi son bir yılda 3 kattan fazla arttı

Atak Domain CEO'su Bahaddin Yazıcı, “Pandemi sürecinde değişen kullanıcı alışkanlıkları, 2025 sonrası için öngörülen dijitalleşme hedeflerine 2020 sonu itibarıyla ulaşılmasını sağladı. Böylece internet üzerinden hizmet veren her türlü yapıda aranan ilk kriter güvenlik oldu. Türkiye’de yürürlükte olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında SSL sertifikasına sahip olmayan hiçbir sitenin e-ticaret faaliyeti yürütmesine izin verilmediği halde, güvenlik bilinci ancak pandemi sürecinde oturdu. Atak Domain olarak son bir yılda SSL talebinde yüzde 340 artışla karşılaştık. 2021 yılında alt markamız domainnameapi.com üzerinden SSL bayilik programı başlatarak güvenli interneti herkes için ulaşılabilir kılmayı hedefliyoruz” dedi.

Güven Damgası ne getiriyor?

E-ticaret siteleri Güven Damgası başvurusundan en fazla 3 ay önce ve her yıl içinde en az 1 defa sızma testi yaptırmak zorunda. Kişisel veri ve ödeme bilgileri içeren tüm işlemler SSL ile gerçekleştiriliyor. Satılan ürünün içeriği, stok bilgisi, malzemeleri ve ölçü bilgilerinin yanı sıra teknik özellikleri, garanti ve kullanım koşullarına da sitede yer veriliyor. Ayrıca ilgili ürünün kimler tarafından kullanılabileceği ve teknik bir desteğe ihtiyaç duyulduğunda kimler tarafından bu desteğin sağlanacağı da belirtiliyor. Ürünlerin gerçek boyutlarının anlaşılmasını sağlayan görsellerin kullanması sağlanıyor. Kargo ve teslim süreleri konusunda bilgilendirme imkanı yaratılıyor.Tüketicinin şikâyet ve taleplerini iletebilmesi için sitede, telefon aracılığı ile ulaşılabilecek müşteri hizmetleri bilgisi yer alıyor.

Başvuru nasıl yapılıyor?

Güven Damgası’nı edinmek isteyen e-ticaret firmalarının başvurularını GDS’ye (Güven Damgası Sağlayıcıları) www.guvendamgasi.org.tr sitesi üzerinden yapması gerekiyor. Daha sonra Güven Damgası Sağlayıcıları, tebliğde belirtilmiş olan şartların varlığını kontrol ediyor. Sitedeki eksik maddeler tespit edilir ise ek süre veriliyor. Güven Damgası Sağlayıcıları’nın 30 gün içerisinde başvuruyu sonuçlandırmaları gerekiyor. Başvuru olumlu sonuçlanırsa, siteye Güven Damgası Sağlayıcıları sitesi ile bağlantılı bir sembol yerleştiriliyor. E-ticaret sitesinde yayınlanan güven damgası logosuna tıklanarak www.guvendamgasi.org.tr sitesine ulaşılabiliyor ve doğrulama imkanı bu şekilde gerçekleştiriliyor.