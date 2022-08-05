E-ticarette işletmelerin cirosu %69 büyüdü

İşletmelere e-ticaret altyapısı sunan IdeaSoft, 2022’nin ilk 6 aylık e-ticaret raporunu açıkladı. IdeaSoft kullanıcısı olan 16 binden fazla e-ticaret sitesinin siparişleri analiz edilerek hazırlanan 2022 ilk 6 aylık e-ticaret raporuna göre; 2022'nin ilk yarısında firmaların sattıkları ürün sayısı 30 milyonu aşarken, işletmelerin cirosu ise yüzde 69 büyüdü. Geçen yıl ilk 6 ayda yaklaşık 1 milyar 529 milyon TL olan ciro ise yüzde 69 büyüyerek yaklaşık 2 milyar 598 milyon TL oldu. E-ihracata başlayan firma sayısı geçen senenin ilk 6 ayına göre yüzde 219 arttı. Kapıda ödeme & havale ile ödemenin payı yüzde 26, kredi kartı ile ödemenin payı yüzde 74, ücretsiz kargolu siparişin payı ise yüzde 54 oldu.

Dördüncü çeyrekte e-ticaret eski hızına tekrar kavuşacak

Verileri değerlendiren IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-Ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, “E-ticarette büyüme pandemi dönemine göre biraz daha yavaşlasa da hızla devam ediyor. 2022 dördüncü çeyrekte e-ticaret eski hızına tekrar kavuşacak. Çünkü özel günler son çeyrekte yer alıyor ve bu durum e-ticareti daha da hızlandıracak. E-ticaret için, Muhteşem Cuma, yılbaşı alışverişi, özel kampanyalar gibi birçok konuyla yine güçlü ve kuvvetli bir dönem yaşanacak. Öte yandan e-ticarette artık enflasyon, döviz, stoka giriş zamanı gibi birçok konuyu da göz önünde bulundurduğumuzda eski dönemlere nazaran çok daha farklı fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. Bu durum birçok pazar yerinde de, e-ticaret sitesinde de karşımıza çıkıyor. Bugün çok pahalı gördüğünüz bir ürünü, yarın stoku sıkışmış bir işletme uygun fiyata satabiliyor. Maalesef böyle bir dönemin içerisindeyiz. E-ticaretin fiyat dinamiği çok hızlı değişiyor” şeklinde konuştu.

30

milyon

2022 İLK ALTI AYDA SATILAN ÜRÜN ADETİ

2,6

milyar TL

2022 İLK ALTI AYDA ŞİRKETLERİN CİROSU

%219

2022 İLK ALTI AYDA E-İHRACATA BAŞLAYAN ŞİRKETLERİN ARTIŞ ORANI