E-ticarette kişi başı miktarda dünya ortalamasının altındayız

We Are Social’ın, Hootsuite ile birlikte hazırladığı 2021 Dünya Dijital Raporu’na göre, Türkiye’de 2019’da kişi başına 158 dolar ( bin 120 TL) online alışveriş yapılırken, 2020’de bu rakam 304 dolara (2 bin 150 TL) ulaştı. Son bir yıldaki yüzde 92’lik artışa rağmen Türkiye dijital alışverişte 703 dolar (4 bin 960 TL) olan dünya ortalamasının yarısına bile ulaşamadı. Ülkeler sıralamasında da Türkiye 2019’a göre bir basamak gerileyerek 29. sırada yer aldı.

Kişi başı online alışveriş miktarında ilk üç sırayı Güney Kore (2012 dolar/14 bin 185 TL), İsviçre (1863 dolar/13 bin 135 TL) ve İngiltere (1697 dolar/11 bin 965 TL) paylaştı. 18 ülkede kişi başı online alışveriş miktarı bin doların üzerinde gerçekleşti. 2019 yılında ise 10 ülkede kişi başı online alışveriş bin doların üstündeydi.

Her 100 kişiden 75’i online alışveriş yapıyor

Raporda, kişi başına düşen online alışveriş miktarının dünya ortalamasının çok gerisinde kaldığı ortaya çıksa da alışveriş yapan kişi sayısının arttığı belirlendi. E-ticaret yapan internet kullanıcıları oranında 2019’da 38’inci sırada yer alan Türkiye, 2020’de 15 basamak yükselerek 23’üncü sıraya çıktı. İnternet kullanan 16-64 yaş aralığındaki her 100 Türk’ten 75’i geçen yıl online alışveriş yaptı. 2019 yılında her 100 kişiden 63’ü online alışveriş yapıyordu. Raporda Türkiye’nin, 12 puanlık yükselişle yüzde 76,8 olan dünya ortalamasına oldukça yaklaştığının altı çizildi. E-ticaret yapan internet kullanıcıları, oransal olarak dünyada en fazla Endonezya’da bulunuyor. Her yüz kişiden 87’sinin online alışveriş yaptığı bu ülkeyi 86 kişiyle İngiltere, 84 kişiyle Tayland izliyor.

Her yıl ortalama 30-40 büyüyor

Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği’nin (TÜBİSAD) raporlarına göre de e-ticaretin her yıl ortalama yüzde 30-40 aralığında büyüdüğünü anımsatarak, 2021 Dünya Dijital Raporu, bu yıl e-ticaret pazarının normalin üzerinde büyüyeceğini gösterdiğini ifade etti. Pandemi koşulları bazı ürünlerde e-ticareti zorunlu hale getirirken, ilk kez internetten alışveriş yapanların rahatlığını ve avantajlarını sevdiğini vurgulayan Kayral, “Hem Türkiye’de hem de yurt dışında yapılan araştırmalarda internetten alışverişin tercih edilme nedenlerinin başında en uygun fiyata ulaşmak geliyor. İnsanlar, pandemi nedeniyle gerçekten çok zor günler geçiriyor ve sadece liranın değil, kuruşun dahi hesabını yapıyor. ‘Kuruş’ hesabı yapmasını bilenler alışverişi şu ara online yapıyor; karşılaştırma motorlarını, kupon kodlarını, kampanya haber sitelerini ve Avantajix gibi alışveriş yaptıkça para veren siteleri kullanıyor. Ücretsiz kargonun alışveriş için yapılacak ulaşım masraflarını sıfırlaması, diğer tercih nedenleri oluyor” dedi.