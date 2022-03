Ekonomiler kadınların omuzlarında yükselecek

Takip Et

Selenay YAĞCI

Henüz istenilen seviyede olmasa da gelişmekte olan ülkelerde kadın girişimciliğine yönelik başarılı örneklerin sayısı gün geçtikçe artıyor. Küresel olarak her 3, küçük, orta ve büyük işletmeden sadece 1’i kadınlara ait. En az 1 kadın girişimcinin olduğu küçük ve orta ölçekli işletme sayısı 8-10 milyon civarında. Tüm bu tabloda, kadınlar küresel ekonomiye 3 trilyon dolar katkı sağlıyor. Türkiye’de ise TÜİK’in en son geçen Aralık ayında yayımladığı verilerden hareketle, işgücüne katılan her 10 kadından biri işveren ya da kendi hesabına çalışıyor. Kadınların işletme sahipliğine katılımının, ülkelerin gelir düzeyiyle pozitif ilişki içinde olduğu bir gerçek. Düşük gelirli ülkelerde, her 4 işletmeden sadece 1’inde kadın sahibi varken, bu oran orta ve yüksek gelirli ülkelerde oranlar sırasıyla yüzde 36 ve 37’lere çıkıyor. Türkiye’de ise KAGİDER’e göre kadın girişimcilik oranı yüzde 13’lerde.

TRENDYOL VE KAGİDER BİR YILDA BİN KADINA ULAŞTI

Trendyol ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye’nin dört bir yanındaki kadınları dijital ekonomiye kazandırmak için geçen yıl başlattıkları ‘Gelecek Kadınların’ programını büyütmeye devam ediyor. Bir yılda binden fazla kadının girişimcilik ve e-ticaret eğitimleri aldığı programda 3 yılda, 3 bin kadına ulaşılması hedefl eniyor. 'Gelecek Kadınların' programı kapsamında dijital girişim, dünyada ve Türkiye'de e-ticaret, e-ticaret hukuku, infl uencer pazarlama, etkili fiyatlandırmanın ipuçları, stok yönetimi ve müşteri memnuniyeti başta olmak üzere girişimcilik ve e-ticaret eğitimlerine bir yılda binden fazla kadın katılım gösterdi.

EĞİTİME KATILAN KADINLARIN YÜZDE 10'U KENDİ İŞİNİ KURDU, YÜZDE 40'I İŞİNİ BÜYÜTTÜ

Eğitime katılanlarla gerçekleştirilen anket sonucunda girişimci kadınlar eğitimlerin kendilerini motive ettiğini, oldukça verimli ve yeterli olduğunu belirtirken, girişimlerini ve işlerini geliştirmeleri için yol gösterdiğini ifade etti. Motivasyonlarını artırıcı eğitimlere yoğun ilgi gösteren kadınların bu alanda en çok izlediği eğitimler "İş Hayatında Başarı İçin Pozitif Psikoloji", "İş Hayatında Duygu Yönetimi", "İş Hayatında Duygular ve Duygusal Zeka" oldu. Bu eğitimlerin yanı sıra "Dijital Platformda Marka Bütünlemesi", "Dünyada ve Türkiye'de E-ticaret", "Kısa, Orta ve Uzun Vadede Hedef Planlaması", "Zaman Yönetimi" ve "Trendyol'da Başvuru ve Mağaza Açılış Süreçleri" de en çok izlenen eğitimler oldu. Eğitimlerden sonra kadınların yüzde 40'ı işini büyüttüğünü ifade ederken, yaklaşık 10'u ise kendi işini kurduğunu belirtti. Eğitimlere katılan kadınların yüzde 68’i ise işlerini e-ticarette sürdürüyor.

KADIN ÜRETİCİLERDEN ÖZEL KOLEKSİYON

Kadınların ekonomideki yerinin güçlenmesi için çalışmalar yürüten Trendyol, 'Gelecek Kadınların' programına dikkat çekmek amacıyla bu yıl da özel bir koleksiyon hazırladı. Trendyol, kadın üreticiler tarafından üretilen parçalardan oluşan koleksiyondan elde edilen gelirlerin katkısı ile binlerce kadının girişimcilik yolculuğuna destek olmayı hedefl iyor. Böylece hem üretici kadınlara hem de 'Gelecek Kadınların' programına dahil olan girişimci kadınlara destek sağlanmış olacak. Sözünü ettiğimiz koleksiyona Trendyol’un Gelecek Kadınların Butiği’nden ulaşılabiliyor. KAGİDER Başkanı Emine Erdem, “Kadın girişimcilerin önünde başta erkek egemen kültürden kaynaklanan önyargılar olmak üzere pek çok engel var. Eğitime, bilgiye, yeni pazarlara erişim engelleri de bunların başlıcaları arasında yer alıyor. ‘Gelecek Kadınların’ projesiyle yapmaya çalıştığımız, kadın üreticilere işlerini kurmaları ve büyütmeleri için gerekli eğitim desteğini sağlamak. Eğitim sürecinin yanı sıra yeni pazarlara erişimleri, tüketiciyle buluşmaları için fırsat yaratmak” diye konuştu.

'Gelecek Kadınların' programı binin üzerinde kadının hayalini işe dönüştürmeye, iş sahibi olanların ise e-ticarete taşıyarak büyütmelerine katkı sağladı.

İŞTE O PORTRELERDEN BAZILARI

"Kendi ürünlerimizi e-ticaret ile geniş kitlelere ulaştırıyoruz"

Kimya Yüksek Mühendisi Tülay Attaroğlu, arkadaşı Ekonomist Şerife Derin ile uzun yıllar profesyonel hayatta çalıştıktan sonra Polyetta markasını hayata geçirerek 2017’de Burdur’a bağlı Harmanlı köyünde 250 dönüm üzerine yağlık gül ve lavanta çiftliği kurduklarını belirtti. Attaroğlu, “2021’de mahsullerimizi kendimiz işlemek için üretim tesisimizi kurduk. Çevre köylülerle de sıkı bir iş birliği geliştirdik. Kendi çiftliğimizdeki uygulamalarımızı anlatarak ekim için onları teşvik ettik. Ürünlerini almaya, üretim tesisimizde işlemeye devam ediyoruz. Bölgede istihdama da katkı sağladık. Sezonda, öncelikli olarak çevre köylerden kadınlar olmak üzere 250’ye yakın kişiye istihdam sağlıyoruz” dedi.

"Müşterilerin yorumları bizi motive ediyor"

Polyetta markasını perakendeye taşıyan Pınar Attaroğlu ise 'Gelecek Kadınların' projesi kapsamında Pazaryerinde İşinizi Büyütmek başlığı altında yer alan videoları tamamladıktan sonra markamızı perakendeye taşımaya karar verdim. Hedefi miz daha geniş kitlelere Polyetta markasını duyurmaktı. 2021 Ekim ayında öncelikle kendi web sitemiz üzerinden ve daha sonra e-ticaret platformu olan Trendyol üzerinden Polyetta ürünlerinin satışına başladık. Platform üzerinden soru cevap imkanı, değerlendirmeler ve yorumlar müşterilerle bağımızı oldukça kuvvetlendirdi. Müşterilerimizden aldığımız yorumlar bizi daha da motive ediyor” diye konuştu.

"Gelecek Kadınların videoları ile işimi büyüttüm"

ALL MUG markasını 2015 yılında kurduğunu belirten Selen Erdeniz Kahraman ise hikayesini şöyle özetledi: "Mug ve termosları kişiselleştirerek herkesin hayatına girmeyi ve yanında taşımak isteyeceği bir marka olmayı hayal ettim. Bu hayalimi gerçekleştirme yolculuğunda, pazaryeri olarak Trendyol’un bana desteği çok fazla oldu. 'Gelecek Kadınların' projesi kapsamında “Pazaryerinde İşinizi Büyütmek” başlıklı kadın girişimcilere özel videoları gördüm. Müşteri memnuniyeti, etkin maliyet, fi yat analizi, stok kontrol gibi birçok konuda pusula videolarından destek aldım. Videolar sayesinde pazaryerinde satışlarımı daha da arttırdım ve işimi büyüttüm. İşlerimi büyütürken başka kadın girişimcileri de destekliyorum. Tedarik ettiğimiz ürünlerde kadın girişimcilerin ürünlerine öncelik veriyoruz. Böylece kadın ekosistemine katkı sağlıyoruz."

Kadınlar 6 ayda 2 milyon TL'lik işlem yaptı

Finans teknolojileri şirketi iyzico’nun hayata geçirdiği "iyzico Kadın Girişimci Destek Programı", kadınların önünü açtı. 150 kadın girişimcinin dahil olduğu program, 6 ay gibi kısa bir süre içinde katılımcıların işlem adedinde yüzde 43, işlem hacmindeyse yüzde 15 oranında bir artış sağlamalarına katkı sağladı. Program kapsamındaki üye işyerleri 15 bin yeni müşteriye ulaşırken, 2 milyon TL’ye yakın işlem tutarı elde etti. iyzico CEO’su Barbaros Özbuğutu, rakamların her ne kadar kadın girişimcilerin sayısının dünyada arttığını gösterse de; kadınların hala işlerini büyütürken yeteneklerini sınırlayan, zaman, insani, fiziksel ve sosyal kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını söyledi. Daha fazla kadın girişimciye ihtiyaç olduğunu belirten Özbuğutu, “Hala yapacak ödevlerimiz, yerine getirmemiz gereken sorumluluklarımız var. Kadın girişimcilerin karşılaştıkları ihtiyaç ve kısıtlamaların, onların fikirlerini hayata geçirme ve işlerini büyütme noktasında önlerinde bir engel olmaması ve finansal erişimlerini artırabilmek için proje ortaklarımızla birlikte “iyzico Kadın Girişimci Destek Programı”nı hayata geçirdik” dedi. iyzico ve iş ortakları Google, Good4Trust, IdeaSoft, Paraşüt, Mükellef ve Webtures ortaklığı ile hayata geçiren “iyzico Kadın Girişimci Destek Programı”nın ilk iki etabına bini aşkın başvuru geldi. Program 6 aylık periyotlarla yeni kadın girşimcileri dahil ederek kadın girişimcilere kapsamlı desteğini sürdürecek.