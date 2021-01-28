Evden üretip internetten satana vergi muafiyeti geldi

E-ticaret, yalnızca tüzel kişiliği olan şirketler ve kurumlar tarafından gerçekleştirilmiyor, ticari ünvanı olmayan gerçek kişilerin de bu alanda faaliyet yürütmesine olanak tanıyor. Yani çok geniş bir kesimin hizmet vermesine olanak yaratıyor. ‘Influencer’ olarak tarif edilen sosyal medyada yüksek takipçi sayısına sahip kişilerin yaptığı satışların hacmi hızla büyüyor. Bunun yanı sıra el emeğini internet ortamında değerlendiren ev hanımlarının da e-ticarete eğilim hızının arttığı görülüyor.

Yani, tüzel kişi olmayanlara da açık e-ticarette, bu kapsamda olanları kayıt altına alma yönünde bir adım atıldı. 7256 Sayılı Kanun ile evde üretilen malların internet üzerinden satışının kayıt altına alınması ve az da olsa bir vergi geliri elde etmek amacıyla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren şartları sağlayanlar için internet üzerinden satışlara vergi muafiyeti getirildi.

Bu noktada hedef, bir taraftan gerçek kişilere yönelik kaydı oluşturmak, bunu yaparken de vergisel teşvik sistemini kullanmak. Konu ile ilgili bilgi veren BDO Türkiye Vergi Ortağı Dursun Küçükaslan, “Yapılan düzenlemeye göre, şartları sağlayan mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden bankalar tarafından yüzde 4 ( bir ve üzeri işçi çalıştırıldığı durumda yüzde 2) vergi kesintisi (stopaj) yapılacak ve bu kişilerin başkaca bir vergisel yükümlülüğü bulunmayacak” diyor. Yani gerçek kişiler, kayda girme şartıyla yüzde 15-40 arasındaki vergi oranından kurtulmuş olacak, fatura düzenleme ve defter tutma uygulamalarından da muaf olacak.

Dursun Küçükaslan, sözünü ettiğimiz adı ‘esnaf muaflığı’ olarak konulan vergi muafiyetinin şartlarını ve sınırlarını ise şu şekilde açıklıyor: "Muafiyetten ayrı bir iş yeri açmaksızın ve sanayi tipi veya seri üretim yapabilen makine ve alet kullanmaksızın oturdukları evlerde imal ettikleri malları internet vb. elektronik ortamlar üzerinden satanlar faydalabilecek. İkametgah bölgesindeki vergi dairesine başvurarak “Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi” alınması gerekiyor. İnternetten yapılan satış gelirlerinin tahsilini ve bu gelirleri üzerinden tevkifat yapılmasını teminen bir ticari banka hesabı açması ve tüm hasılatın sadece bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi gerekiyor.

Bu arada belirtelim, 2021 yılında bu kapsamda elde edilen hasılatın 240 bin TL’yi aşmaması gerekiyor. 240 bin TL’yi aşması halinde muafiyetten faydalanılamayacak.