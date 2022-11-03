G20, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iklim politikaları geliştirmeli

Didem ERYAR ÜNLÜ

G20 zirvesi bu yıl 15-16 Kasım tarihlerinde Endonezya’da gerçekleşecek. Zirve, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 27. Tarafl ar Konferansı (COP27) ile aynı zamana denk geliyor.

Zirve öncesinde yayımlanan yeni bir rapor ise, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 grubunun, ulusal iklim politikalarında ve Ulusal Katkı Beyanları’nda (NDC) toplumsal cinsiyet entegrasyonunu analiz ediyor.

G20 ülkelerinin küresel karbon emisyonlarının neredeyse yüzde 80’inden sorumlu olduğuna yer veren Women’s Earth and Climate Action Network (WECAN) Raporu, buna rağmen, G20 ülkelerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı ulusal iklim değişikliği politikalarından yoksun olduklarına dikkat çekiyor.

Rapor; iklim değişikliğinin etkilerinin cinsiyete bağlı olarak değiştiğine ve iklim çözümlerinin itici gücü olarak kadınların önemli rolünün giderek daha fazla kabul edilmesine rağmen, toplumsal cinsiyet eşitliğinin G20 ülkelerinin iklim politikalarına henüz kapsamlı veya anlamlı bir şekilde entegre edilmediğini ortaya koyuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliği iklim krizi ile mücadelede etkili

Dünya genelinde yapılan çok sayıda araştırma, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, iklim krizi ile mücadelede daha etkili sonuçlar verdiğini ortaya koyuyor.

Örneğin, bir ülkenin Kadının Siyasi Güçlenmesi Endeksi puanında bir birimlik artış, ülkenin karbon emisyonlarında yüzde 11,5’lik bir düşüşe neden oluyor. Ancak genel olarak bakıldığında, G20 ülkelerinin çoğunluğu iklim politikalarına toplumsal cinsiyet eşitliği konusunu henüz entegre etmiş değil. Bu konudaki yaklaşımlar ise oldukça yüzeysel kalırken, eyleme dönüşmüyor.

WECAN İcra Direktörü ve Raporun Eş Yazarı Osprey Orielle Lake, “Toplumsal cinsiyet eşitliğinin iklim politikasına entegre edilmesi sadece kadınlar ve toplumsal cinsiyet çeşitliliğine sahip insanlar için faydalı olmakla kalmaz; toplum, dünya ve emisyon hedefl eri için son derece olumlu sonuçlar sağlar. G20 ülkeleri iklim hedefl erine ulaşmak istiyorlarsa, kadınların liderliğinin iklim politikalarına, çözüm projelerine ve karar alma süreçlerine dahil edilmesini sağlamalılar” diyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı iklim politikaları geliştirmek üzere adımlar atan G20 ülkeleri yok değil. Bu ülkelerden biri de Arjantin. Ülke, toplumsal cinsiyet ve çeşitlilik perspektifl erini iklim politikası araçlarına dahil etme konusunda önemli ilerleme kaydederken, hassas topluluklara ve sosyal gruplara öncelik vermeyi amaçlıyor.

İklim çözümlerinde toplumsal cinsiyetin hayati önemini ortaya koyan raporun yazarları, küresel etkiye sahip olan G20 ülkelerine, kadınların öncülüğünde eşitlikçi iklim politikaları oluşturmaları çağrısında bulunuyor.

“G20 ÜLKELERİ DOĞAYA TEK KULLANIMLIK MUAMELESİ YAPMAYA DEVAM EDİYOR”

● Kadın liderlerin raporun bulgularıyla ilgili yaptıkları yorumlar

İklim gündemleri insanların ihtiyaçlarını karşılamıyor

DIANA DUARTE / MADRE POLİTİKA VE STRATEJİK KATILIM DİREKTÖRÜ

“Dünyanın en zengin ülkeleri, iklim politikalarında toplumsal cinsiyet entegrasyonunu çok uzun zamandır ya görmezden geldiler ya da sözde kaldılar. Bunun sonucunda, küresel krizin tüm boyutlarıyla yüzleşmeyen ya da insanların ihtiyaçlarını karşılamayan ulusal ve uluslararası iklim gündemleri ortaya çıktı. G20, ön safl arda yer alan toplulukları korumak, daha sürdürülebilir yaşam biçimlerini geliştirmek ve adil iklim politikaları talep etmek için tabandan gelen kadın liderliğindeki çabaları acilen desteklemeli, finanse etmeli ve bunlardan bir şeyler öğrenmelidir.”

Biz Dünya’ya aitiz, o bize de

CASEY CAMP-HORINEK / WECAN YÖNETİM KURULU ÜYESİ

“Biz doğayı kurtarmak için burada değiliz, biz doğanın kendisini kurtarmasını sağlamalıyız. Biz Dünya’ya aitiz, o bize ait değil. G20 ülkeleri doğaya tek kullanımlık muamelesi yapmaya devam ediyor. Yaşam ağını çözme ve onu fosil yakıtlarla dikkatsizce yakma yolunda ilerlemeye devam edersek, yok olacak başka bir tür olacağız. Kadınların sesine kulak vermemiz gerekiyor.

Kadınların güvenliği ve emniyeti ön planda tutulmalı

VICTORIA MCKENZIE-MCHARG, WOMEN’S ENVIRONMENTAL LEADERSHIP AUSTRALIA (WELA) STRATEJİK DİREKTÖR

“Avustralya’da eşi benzeri görülmemiş seller ve yangınlar yıkıcı oldu ve etkileri genellikle kadınlar tarafından daha şiddetli hissedildi. Sıcak hava dalgaları ve orman yangınlarının ardından aile içi şiddetin arttığını gördük. Sellerin özellikle Avustralya’da en hızlı büyüyen evsizler grubu olan yaşlı kadınlar ve bekâr anneler için evsizliği daha da kötüleştirmesi muhtemel. İklim değişikliğinin Avustralya’daki kadınlar ve kız çocukları üzerindeki etkisi ulusal tartışmalarımızda tamamen eksik kalmış durumda ve toplumsal cinsiyet perspektifini iklim politikasına entegre etmek için acil adımlar atmamız gerekiyor. Hükümetler on yıllık iklim eylemsizliğinin ardından arayı kapatmaya çalışırken, kadınların güvenliğini ve emniyetini ön planda tutmalı.”