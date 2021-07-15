Günsan'da e-ticaret satışları yüzde 40 arttı

Alçak gerilim tesisatı ekipmanları sektörü şirketlerinden biri olan Günsan Elektrik, yılın ilk yarısında e-ticaret satışlarını 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 40 artırdı. Bu yıl online sipariş ve operasyon süreçlerini hızlandıran ve pazaryeri entegrasyonunu da tamamlayan Günsan, yılın ikinci yarısında satışlarını artırarak ilerlemeyi hedefliyor.

Amazon, Trendyol, Hepsiburada, GittiGidiyor, n11.com ve Günsan online pazaryerlerinde satışta olan Günsan’ın anahtar priz, grup prizler, aksesuarlar, sigorta kutuları, şalt grubu, kauçuk fiş ve prizler ile kablo kategorilerinde toplam 17 bin parçalık ürün portföyü bulunuyor. Önceden alternatif satış kanalı olarak görülen e-ticaret kanallarının pandemi ile birlikte önem kazandığına dikkat çeken Günsan Elektrik Pazarlama Direktörü Alişan Çapan, “Dijital kanal operasyonlarımızı fiziksel mağazalarla beraber yürütüyoruz. Artan müşteri taleplerine daha hızlı cevap verebilmek için n11, Gittigidiyor ve

Trendyol platformları içerisinde kendi shop in shop sayfalarımızı açtık. Bu alandaki gücümüzü daha da artırmak için 2021 yılı itibariyle online sipariş ve operasyon süreçlerimizi daha basit ve hızlı hale getiren pazaryeri entegrasyonumuzu tamamladık. Ürün listeleme, stok, fiyat güncelleme, kargo takibi ve fatura işlemlerimizi tek panelden yönetebilir hale getirdik. Bu sayede online platformlardan gelen tüm siparişler daha hızlı bir şekilde müşterilere ulaştırılıyor” dedi.